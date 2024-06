iOS 18 : comment Face ID va mieux protéger vos applications

La keynote inaugurale de la WWDC d’Apple devrait avoir lieu ce soir, mais cela n’empêche pas les rumeurs de divulgâcher tout ce qu’on peut attendre du nouveau système d’exploitation des iPhone.

Face ID pourrait bientôt gagner en fonctionnalité. Tout du moins si l’on en croit les récents bruits de couloir relayés par le média spécialisé MacRumors. La prochaine version du système d’exploitation d’Apple, iOS 18, que la firme devrait dévoiler dès ce soir, permettra a priori de soumettre l’accès à certaines applications à une authentification biométrique (Face ID ou Touch ID) ou à une nouvelle saisie du code PIN de l’appareil.

Concrètement, cela signifie qu’au moment de lancer certaines applications (choisies par l’utilisateur ou l’utilisatrice) le téléphone exigera que vous vous ré-authentifiez, même si vous avez déjà déverrouillé le mobile précédemment. La fonctionnalité devrait permettre aux propriétaires d’iPhone de bloquer l’accès à certaines de leurs données, même quand leur téléphone est déverrouillé. Un outil similaire à celui que Google a annoncé durant la Google I/O de cette année.

Une généralisation d’un outil déjà là

Si la fonctionnalité vous dit quelque chose, c’est normal. Elle est déjà partiellement implémentée dans iOS au sein de certaines apps. Il est par exemple possible d’exiger une ré-authentification pour accéder à des morceaux de l’application Notes ou Photos (cela se passe dans l’app Réglages au niveau de l’entrée spécifique à chaque app). Mais le verrouillage d’app d’iOS 18 irait plus loin en interdisant carrément le lancement de l’app sans une seconde couche d’authentification.

Pour aller plus loin

Face ID : voici ce que voit le capteur infrarouge de la caméra TrueDepth de l’iPhone

Les utilisateurs et utilisatrices les plus avancées peuvent déjà utiliser l’application Raccourcis pour créer des barrières d’entrées au lancement de certaines applications, mais l’intégration native de la fonctionnalité au sein d’iOS 18 devrait permettre au grand public d’adopter plus facilement cette mesure de sécurité supplémentaire.

Une extension à toutes les apps iOS ?

Seule inconnue, on ne sait pas si la fonctionnalité sera disponible pour toutes les applications (même celles provenant de l’App Store) ou si Apple gardera l’exclusivité de sa nouveauté à ses logiciels maison. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour en savoir plus cela dit puisque la WWDC, que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne Twitch de Frandroid ce soir à partir de 19 h, devrait nous en apprendre plus sur les nouveautés iOS 18 qu’Apple a concoctées.

Les utilisatrices et utilisateurs les plus pressés pourront probablement télécharger la bêta du système rapidement après la conclusion de la keynote. Nous vous déconseillons cependant d’installer cette version sur votre téléphone principal ou si vous n’êtes pas sûr de ce que vous faites. iOS 18 devrait être être déployé sur tous les appareils compatibles d’ici au mois de septembre prochain. Vous n’avez plus bien longtemps à attendre avant de regagner un peu de vie privée sur votre iPhone.