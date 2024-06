WWDC 2024 : tout ce qu’on attend de la conférence Apple

Lundi aura lieu la WWDC 2024, conférence annuelle d'Apple servant à dévoiler ses mises à jour logicielles. Voici nos attentes en la matière.

Le 10 juin aura lieu la grande conférence d’ouverture de la WWDC 2024. Comme chaque année, Tim Cook et ses équipes devraient y présenter les nouveautés logicielles à venir pour les nombreux produits d’Apple, de l’iPhone aux MacBook en passant par les Apple Watch ou les iPad. Et cette année, cette conférence devrait être particulièrement dense.

Voici nos attentes.

Pas de nouveaux produits

Bien qu’il s’agisse d’une conférence pensée à l’origine pour les développeurs, et donc très tournée vers l’aspect logiciel, la WWDC a déjà été le théâtre d’annonces matérielles. Pour les iPhone et les Watch, ce sera en septembre, comme tous les ans. Pour les iPad Pro, c’est déjà fait. Pour les Mac, on peut s’attendre à de la nouveauté vers octobre… Mais quid des iPad mini, Apple TV et autres AirPods et HomePod ?

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg toujours très bien renseigné sur les plans d’Apple, il n’y aura pas de nouveaux produits présentés le 10 juin. Il faut dire qu’Apple aura déjà BEAUCOUP à dire.

L’IA, star du show

Deux ans après le lancement de ChatGPT, l’intelligence artificielle, et notamment l’intelligence artificielle générative, est sur toutes les lèvres. Aucun produit ne peut désormais sortir sans sa touche d’IA, pour le meilleur comme pour le pire. En retard sur ses gros concurrents (Google, Microsoft, Samsung…), Apple doit montrer lors de cette WWDC, à la fois à ses clients et à ses actionnaires, que ces nouveautés arriveront aussi sur les produits de la marque.

L’IA devrait donc être le fil rouge de cette WWDC 2024, pour s’inviter un peu partout, dans chaque mise à jour majeure d’OS. Selon les sources de Bloomberg, cette IA aurait déjà un nom : Apple Intelligence (AI… vous l’avez ?). Cette nouveauté devrait à la fois reposer sur les technologies d’Apple, mais aussi sur des outils d’OpenAI (ChatGPT), Apple étant encore un peu en retard. Toutes les fonctions d’IA devraient d’ailleurs porter la mention « Beta » et être proposées au format opt-in, c’est-à-dire à activer volontairement pour en profiter.

À l’instar de ce que propose Google avec Gemini, Apple Intelligence agirait à la fois en local (pour les tâches les moins gourmandes), et dans le cloud lorsque nécessaire. En outre, on devrait en retrouver des traces non seulement dans les OS, mais aussi dans les applications et services de la marque.

Ne vous attendez pas à des outils trop sophistiqués pour autant, comme de la génération d’image ou de vidéo, Apple se concentrerait sur les fonctions aidant au quotidien, comme des résumés (de mails, d’articles, etc.), ou la génération de réponses. Seule entrée dans la génération visuelle : l’application Photos pourrait profiter de nouvelles fonctions d’édition permettant par exemple de supprimer une personne d’un cliché.

Siri

Évidemment, cela signifie également que Siri devrait avoir droit à une mise à jour complète. L’assistant compte aujourd’hui parmi les plus mauvais du marché et l’ajout d’un LLM pourrait grandement l’améliorer. Par ailleurs, Siri devrait aussi gagner en contrôle sur le système et les applications au point de pouvoir gérer nos mails par exemple.

Un gestionnaire de mots de passe

Autre élément présent sur plusieurs plateformes : Apple pourrait améliorer son trousseau pour en faire un véritable gestionnaire de mots de passe venant concurrencer 1Password, Bitwarden, Proton Pass et autres Dashlane. Pour cela, ce gestionnaire prendra en compte les authentifications à double facteur (2FA) et les passkeys.

Ce nouvel outil devrait être disponible sur tous les produits d’Apple, y compris le Vision Pro. Pour convaincre tout le monde, Apple devra cependant aussi proposer des applications sur Windows et Android, ainsi que des extensions sur tous les navigateurs.

Les mises à jour d’OS

Plus traditionnellement, on devrait voir arriver des mises à jour incrémentales pour chaque OS d’Apple. Voici un tour rapide des nouveautés attendues.

iOS 18

L’iPhone aura droit à iOS 18. Outra l’IA, cette mise à jour devrait également apporter du nouveau au sein de l’interface et des applications. Il est notamment dit que l’écran d’accueil de l’iPhone serait moins rigide, avec la possibilité de positionner les icônes d’applications et les widgets où bon nous semble. Plus globalement, c’est tout le design qui devrait être rajeuni ; il pourrait s’agir de la plus ambitieuse mise à jour depuis iOS 7 et la fin du skeuomorphisme. On s’attend à ce que le design se rapproche de celui de visionOS, avec des icônes rondes et davantage d’éléments translucides.

On devrait également avoir droit à un nouveau centre de contrôle avec une évolution des contrôles média et domotique.

Autre élément remarquable : l’application Messages devrait enfin passer au RCS. Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui communiquent beaucoup avec des personnes ayant un smartphone Android puisque de nouvelles interactions seront ainsi disponibles.

Côté applications, Notes pourrait permettre l’intégration de mémos vocaux au milieu d’un texte et même leur retranscription en texte. Apple Plans de son côté gagnerait la prise en charge des itinéraires personnalisés et des cartes topographiques qui permettent d’afficher les dénivelés et les sentiers.

macOS 15

Après macOS Sonoma, la WWDC 2024 sera l’occasion de découvrir macOS 15. Dans une démarche d’uniformisation des OS, on peut s’attendre à un nouveau design également inspiré de visionOS, ainsi qu’une refonte de l’écran des réglages système. Même l’application calculatrice devrait changer de look pour se rapprocher de celle d’iOS.

Une nouvelle fois, l’IA devrait s’inviter un peu partout, depuis le système et les fonctions d’accessibilité, jusqu’aux applications, comme Keynote, Numbers et Page. Pour l’heure, on n’en sait toutefois pas plus.

iPadOS, tvOS, watchOS, visionOS

Du côté des autres systèmes d’exploitation de la marque, les rumeurs sont beaucoup plus éparses. iPadOS 18 devrait ENFIN intégrer nativement une calculatrice et watchOS 11 devrait permettre de suivre sa pression sanguine sur les nouvelles montres dotées du bon capteur (les prochaines, donc).

Malgré une forte attente, visionOS 2 pourrait s’avérer décevant avec très peu de nouveautés. L’idée serait plutôt de corriger les quelques soucis de la première itération plutôt que de lancer de grandes innovations. L’arrivée de l’IA et d’éléments comme le gestionnaire de mots de passe pourront toutefois donner une impression de neuf au système.

Enfin, il était éventuellement question de lancer une nouvelle Apple TV avec une caméra permettant à tvOS d’adopter un système de navigation par gestes. Il serait toutefois étonnant que cela arrive si aucun nouvel appareil n’est prévu au programme.

Quand a lieu la WWDC 2024 ?

La grande conférence de la WWDC 2024 se déroulera lundi 10 juin à 19 heures, heure métropolitaine. Vous pourrez bien évidemment suivre le live en direct, ainsi que notre live commenté sur Twitch.