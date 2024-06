Le jeu vidéo enfin pris au sérieux par Apple sur les Mac et iPad ? Voici ce qui a été annoncé à la WWDC 2024

Le jeu vidéo a longtemps été le parent pauvre de l'univers Apple. Mais ça, c'était avant ? Lors de la WWDC 2024, la marque à la pomme a dévoilé macOS Sequoia, la nouvelle version de son système d'exploitation, et a annoncé de nombreuses nouveautés pour les joueurs.

macOS Sequoia : Apple mise sur le gaming

Le jeu vidéo a longtemps été le parent pauvre de l’univers Apple. Les ordinateurs de la marque à la pomme n’ont jamais été réputés pour leurs performances en matière de gaming, et la plupart des éditeurs de jeux vidéo ont délaissé les Mac au profit des PC. Mais ça, c’était avant. Depuis l’arrivée des puces Apple Silicon, les Mac ont fait un bond en avant en matière de performances, et la marque à la pomme a décidé de s’attaquer à un marché qu’il avait jusque-là délaissé : celui du gaming.

Lors de la présentation de macOS Sequoia, Craig Federighi, le vice-président d’Apple en charge de la conception logicielle, a évoqué le gaming et a donné quelques exemples de jeux qui exploitent la puissance des Mac Apple Silicon, grâce à Metal 3, la nouvelle version de l’API graphique d’Apple. Parmi ces jeux, on retrouve Death Stranding, Baldur’s Gate 3 ou encore Assassin’s Creed Shadows, le nouveau jeu d’Ubisoft qui sera disponible sur Mac et iPad dès novembre.

Mais macOS Sequoia ne se contente pas d’améliorer les performances des jeux vidéo sur les Mac. La nouvelle version du système d’exploitation d’Apple apporte également de nouvelles fonctionnalités pour les joueurs. Parmi elles, on retrouve le Game Porting Toolkit 2, qui permet de porter les jeux Windows sur macOS et de porter les jeux macOS vers iOS et iPadOS de manière encore plus simple.

De nouveaux jeux arrivent également sur macOS Sequoia, comme Frostpunk 2, le nouveau jeu de stratégie de 11 bit studios, ou Control, le jeu d’action-aventure de Remedy Entertainment. Et ce n’est pas tout : Marc-Alexis Côté, le vice-président exécutif et directeur créatif d’Ubisoft, est venu présenter les nouveautés de l’éditeur français sur macOS Sequoia. Et du coup, Assassin’s Creed Shadows arrivera sur le Mac en novembre, comme sur les autres plateformes.