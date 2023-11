Notée 9/10, l’une des meilleures barres de son du marché est prix cassé pendant le Black Friday

La Sennheiser Ambeo Soundbar Plus est une barre de son que l'on a très bien notée, et l'immersion exceptionnelle qu'elle offre n'est pas étrangère à ce succès. La bonne nouvelle, c'est que son prix est beaucoup moins élevé pendant ce Black Friday : Amazon la propose en effet à 990 euros au lieu de 1 299 euros.

Les barres de son sont d’excellentes solutions pour améliorer le son de votre téléviseur. Mais on les préfère nettement lorsqu’elles sont capables d’offrir une excellente immersion et une très bonne spatialisation qui permet d’envelopper l’utilisateur. C’est justement ce que propose la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus, que l’on a testée et notée 9/10 tant elle nous a bluffés. Le Black Friday la rend d’ailleurs encore plus recommandable puisqu’elle coûte actuellement moins de 1 000 euros grâce à une promotion.

Les points forts de la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus

Une immersion parfaite avec la technologie Ambeo

Une expérience Dolby Atmos convaincante

Une signature sonore équilibrée

Initialement affichée à 1 299 euros, la barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Plus est désormais proposée à 990 euros sur Amazon.

Une technologie de spatialisation artificielle épatante

La Sennheiser Ambeo Soundbar Plus est une barre de son qui nous marque d’abord par ses lignes élégantes et soignées, avec son tissu acoustique qui recouvre presque l’entièreté de son corps. Si son design fait clairement partie de ses points forts, l’une de ses fonctionnalités nous a encore plus impressionnés lors de notre test : j’ai nommé sa technologie de spatialisation artificielle, baptisée Ambeo Plus. Concrètement, celle-ci permet de délivrer un son immersif, proche de celui obtenu avec des programmes en Dolby Atmos natifs. Le son se diffuse dans toute la pièce et parvient à se positionner sur les côtés et même derrière l’auditeur, et ce, même sans enceintes surround. Ce mode 3D peut par ailleurs être modulé sur l’application Sennheiser Smart Control : plusieurs profils spatiaux en fonction du type de contenu y sont proposés.

Via cette application, il est également possible d’opérer une calibration de la pièce dans laquelle la barre de son est installée. Et cette manœuvre est loin d’être accessoire, puisqu’elle permet de positionner les sons surround tout autour de l’auditeur avec efficacité.

Une signature sonore très équilibrée

Côté audio, l’Ambeo Soundbar Plus renferme au total 9 transducteurs. Selon la marque, elle est capable de délivrer un son 7.1.4, ce qui est plutôt étrange étant donné qu’il n’y a que 9 transducteurs, mais heureusement, cette petite singularité n’a pas de conséquence sur les performances de la barre. Dans l’ensemble, l’appareil propose une signature sonore très équilibrée, avec un grave généreux, un médium doux et un aigu soyeux. Le mode Ambeo permet en plus de donner davantage de relief aux éléments sonores. Sur signal 5.1 ou Atmos, et sans activer le mode Ambeo, la scène horizontale est plutôt vaste, mais le son a tendance à demeurer frontal, sans élévation verticale par ailleurs.

En parlant de Dolby Atmos, sachez qu’il est bien pris en charge depuis Apple Music (avec une Apple TV 4K) et Tidal, directement depuis un smartphone. De quoi redécouvrir sous un nouveau jour ses titres favoris, qui ont bien plus de profondeur ainsi. Pour finir, pour ce qui est de la connectique, l’Ambeo Soundbar Plus fait un sans-faute avec une prise HDMI, deux entrées HDMI 2.0a, un port USB d’alimentation pour un Chromecast ou Fire TV Stick par exemple. Les protocoles HDMI ARC, eARC et CEC sont supportés. Notez aussi que l’Ambeo Plus gère les formats Dolby Digital, Dolby Digital Plus (avec Atmos), Dolby True-HD (avec Atmos), PCM multicanal avec Atmos (utilisé par l’Apple TV 4K), le DTS HD et le DTS:X.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus.

