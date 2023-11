Comment se faire plaisir au Black Friday avec moins de 100 € de budget ?

Vous êtes à la recherche de la bonne affaire ? Il est possible de trouver un produit capable de vous accompagner au quotidien sans avoir à se ruiner. Nous avons sélectionné pour vous des offres à moins de 100 euros à dénicher pendant la Black Friday Week.

La Black Friday Week est aussi l’occasion de dénicher des perles rares pour ceux qui ont un budget serré. Pour moins de 100 euros, il est possible d’obtenir un équipement tech de qualité sans se ruiner. L’équipe Bons Plans de Frandroid a sélectionné pour vous quelques offres sous la barre des 100 euros. À vous de faire votre panier.

Les meilleures offres à moins de 100 de la Black Friday Week

Manette sans fil Xbox Series

La manette Xbox Series est un modèle de confort au sein de sa construction. Si vous souhaitez un second modèle pour le multijoueur ou qui soit entièrement dédié à votre usage PC, la Black Friday Week est la période idéale. Au lieu de 59,99 euros habituellement, la manette sans fil Xbox Series (Carbon Black) est maintenant disponible en promotion à 39,99 euros chez Cdiscount.

Les atouts de la manette sans fil Xbox Series

Une ergonomie au top !

Une grande polyvalence avec les autres plateformes

Une autonomie de 40 heures avec les piles AA

Xiaomi Watch S1 Active Noir

La Xiaomi Watch S1 Active est une montre connectée pensée pour le sport dans sa construction. Le bel écran Amoled de 1,43 pouce est capable d’afficher votre contenu même en plein soleil. Vous avez droit au suivi de 19 activités différentes et de mesurer le rythme cardiaque, le niveau d’oxygénation du sang ou encore la qualité du sommeil. Le GPS intégré permet un suivi précis de vos séances en plein air avec une autonomie réelle est en moyenne de cinq à sept jours. Xiaomi Watch S1 Active Noir à 99 euros au lieu de 199 euros.

La Xiaomi Watch S1 Active Noir en bref :

Une montre robuste pour le sport

Un bel écran de 1,43 pouce AMOLED

19 activités et une autonomie de presque sept jours

Manette DualSense PS5

La DualSense pour PS5 est un indispensable si vous voulez améliorer votre expérience de jeu. Elle dispose d’une excellente prise en main et d’une solidité à toute épreuve. Ses vibrations s’accordent aux actions à l’écran, de même que ces gâchettes. Si vous avez une PS5 et voulez une manette en plus, n’hésitez pas. En ce moment, vous la trouverez à moins de 50 euros Cdiscount.

La manette DualSense en bref :

La manette officielle de la PlayStation 5

Fonctionne en sans-fil et se recharge en USB-C

Fonctionne aussi sur Windows 10 et Windows 11

Jabra Elite 5

Cette paire de chez Jabra est saluée au sein de notre test pour leur polyvalence. Ils proposent un son de bonne facture peu importe le contenu écouté. L’application compagnon Jabra qui permet d’égaliser votre son. Habituellement, les Jabra Elite 5 sont vendus à 179 euros. Durant la Black Week 2023, on peut se les procurer à 99 euros seulement sur le site de Darty.

Les Jabra Elite 5 en bref :

Un son de qualité ;

Une bonne réduction de bruit active ;

Une autonomie solide.

Ring Intercom

Pendant la Black Friday Week, Ring Intercom à 47 euros au lieu de 129 euros. Cet interphone connecté s’intègre à l’écosystème Alexa si vous avez plusieurs objets connectés de chez Ring. L’installation peut se faire soi-même et une fois tout branché, vous n’avez plus qu’à gérer l’ensemble depuis l’application dédiée.

Le Ring Intercom en bref :

L’intégration dans l’écosystème Alexa

Son installation simple

Une application compagnon

Backbone One

Initialement proposées à 119,99 euros, les différentes versions de la manette Backbone One (USB-C, USB-C PlayStation Edition, Lightning, Lightning PlayStation Edition) sont désormais affichées à 89,99 euros sur Amazon.

La Backbone One en bref

Elle est ergonomique et pratique

Sa version USB-C est compatible avec l’iPhone 15

Elle fonctionne avec une foule de services de cloud gaming

Casque gamer Logitech G735 Lightspeed

Besoin d’un casque PC avec un micro ? Ce casque bénéficie d’une construction sobre malgré son orientation gaming. Il est aussi un peu plus original que la moyenne puisqu’il intègre un éclairage RVB sur les oreillettes. Il s’agit d’un casque sans fil : vous aurez le choix entre le Lightspeed de Logitech (connexion Wifi via un dongle) ou le Bluetooth. Au lieu de 199 euros, vous le trouverez à 99 euros sur le site de Boulanger.

Le Logitech G735 Lightspeed en bref :

Éclairage RVB

Sans fil, autonomie jusqu’à 16h

Micro cardioïde détachable

Casque gamer SteelSeries Arctis 7P+

La marque SteelSeries très connue dans l’univers gaming. L’Arctis 7P+ est casque sans fil qui offre une excellente autonomie allant jusqu’à 30 heures. Ce dernier est compatible PC, mais également PS4 et PS5. Il dispose d’un réducteur de bruit intégré. Il voit son prix baisser de moitié et passer à moins de 100 euros chez Boulanger.

Le SteelSeries Arctis 7P+ en bref :

Son Virtual Surround 7.1

30 heures d’autonomie

Micro rétractable

Chargeur Anker Nano II 65 W

L’Anker Nano II 65 W est un chargeur USB-C qui, comme son nom l’indique, peut délivrer une puissance de 65 W. Résultat, votre smartphone se recharge à 100% moins d’une heure. Surtout, le produit est compatible à la norme PowerDelivery, ce qui le rend compatible avec votre ordinateur portable ou votre console de jeu vidéo nomade. Le chargeur Anker Nano II 65 W à 27,99 euros au lieu de 49,99 euros.

L’Anker Nano II 65 W en bref :

L’encombrement limité

La puissance maximale délivrée

Permet de recharger ordinateur portable, smartphone et console de jeu

Retrouvez le chargeur Anker Nano II 65 W à 27,99 € sur Amazon

Google Nest Hub 2è génération

La Fnac propose le Google Nest Hub 2e génération au prix de 59,99 euros durant le Black Friday, l’occasion de profiter d’un écran connecté 100 % pensé pour Google Assistant. Au quotidien, de la liste des courses à votre planning, tout est accessible à la voix et du bout de vos doigts. De plus, il dispose de la technologie Motion Sense, qui apporte un suivi du sommeil intéressant et non intrusif.

Le Google Nest Hub 2è génération en bref :

Son format compact et son écran de qualité

Un rendu audio amélioré

Un Google Assistant performant et pratique au quotidien

Retrouvez le Google Nest Hub 2è génération à 59 € chez la Fnac

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 4L

Pendant la Black Friday Week, le Xiaomi Mi Smart Air Fryer est maintenant disponible Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L à 79 euros au lieu de 149 euros. L’occasion pour vous de faire de bons petits plats au quotidien.

Un Air Fryer de 4 L avec une puissance de 1 500 W

Un écran OLED pour programmer des repas jusqu’à 24 h à l’avance

Plus d’une centaine de recettes disponibles sur l’application

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.