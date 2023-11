Black Friday 2023 : quand Amazon brade un TROP grand nombre de produits Tech

Le Black Friday 2023 marque ce mois de novembre. Et, quel démarrage, avec des produits Tech à prix vraiment séduisants. Amazon propose de nombreuses pépites dans son catalogue. Voici les meilleures offres que nous avons retenues.

Amazon, le géant du e-commerce compte bien vous faire économiser de l’argent durant le Black Friday ! Il brade tout un tas de produits tech : smartphones, écouteurs, téléviseurs… Voici notre sélection pour s’équiper au meilleur prix.

Les meilleures offres Black Friday chez Amazon

Pour les fêtes de fin d’année, Amazon renouvelle son offre de retour. Les articles achetés sur le site entre le 1ᵉʳ novembre et le 31 décembre pourront être retournés jusqu’au 31 janvier 2024.

GoPro Hero 12 Black

Les points forts de la GoPro Hero 12 Black

Une qualité d’image toujours remarquable

Excellente stabilisation

Une autonomie améliorée

Lancée à 449 euros, la GoPro Hero 12 Black est à 379 euros sur Amazon.

JBL Boombox 3

Ce que propose la JBL Boombox 3

Une conception robuste

Un son puissant

Une résistance à l’eau et à la poussière

Une bonne autonomie

Initialement proposée à 579 euros, puis remisé à 449 euros, la JBL Boombox 3 est JBL Boombox 3 à 349 euros au lieu de 579 euros

Sennheiser Momentum 4

Ce qu’il faut retenir du Sennheiser Momentum 4

Une très bonne réduction de bruit

La connexion Bluetooth multipoint

Une autonomie remarquable

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le casque Sennheiser Momentum 4.

Au départ à 399 euros, le casque Sennheiser Momentum 4 Sennheiser Momentum 4 à 249 euros au lieu de 399 euros

Dell S2721HGFA

Les atouts du Dell S2721HGFA

Une dalle incurvée (1 500 R) de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement à 144 Hz + 1 ms

Compatibilité avec FreeSync + G-Sync

D’abord à 229 euros, l’écran PC Dell S2721HGFA est actuellement Dell S2721HGFA à 165 euros au lieu de 229 euros

OnePlus Nord 2T

Ce qu’on apprécie du OnePlus Nord 2T

Son écran Amoled de 6,43 pouces à 90 Hz

Ses très bonnes performances en jeu

Sa compatibilité avec la charge rapide 80 W

Sorti en 2022 au prix de 529 euros dans sa version 12 + 256 Go, le OnePlus Nord 2T est OnePlus Nord 2T (256 Go) à 291 euros au lieu de 529 euros.

Chargeur Ugreen 65 W 3 ports

Le chargeur Ugreen de 65 W en quelques points

Une puissance de recharge de 65 W

Deux ports USB-C et un port USB-A

Une compatibilité avec de nombreux appareils

Proposé à 49,99 euros au départ, puis remisé à 39,99 euros, Chargeur Ugreen 65 W à 27 euros au lieu de 49 euros après un coupon de réduction de 19 % sur Amazon.

Xiaomi Poco X5

Les atouts du Xiaomi Poco X5

Un grand écran Amoled FHD+ rafraîchi à 120 Hz

Une puce efficace : Snapdragon 695

Une batterie de 5 000 mAh avec la charge 33 W

Au lieu de 299 euros, le Xiaomi Poco X5 est Xiaomi Poco X5 à 179 euros au lieu de 299 euros.

Samsung Galaxy Buds FE

Le Samsung Galaxy Buds FE, c’est quoi ?

Des écouteurs très confortables et légers

Des bases présentes et la réduction de bruit de la partie

Une belle autonomie

De base à 99 euros, les Samsung Galaxy Buds FE Samsung Galaxy Buds FE à 68 euros au lieu de 99 euros .

Samsung Galaxy Book 3

Le Samsung Galaxy Book 3 en quelques points

Un ultrabook fin et léger avec un écran FHD

Un Intel Core i5 de 12e génération avec 8 Go de RAM

Une autonomie de 14 heures en lecture vidéo

Au lieu d’un prix barré de 1 049 euros, le Samsung Galaxy Book 3 est maintenant disponible Samsung Galaxy Book 3 à 699 euros au lieu de 1 099 euros .

Xiaomi 12X

Le Xiaomi 12X en quelques mots

Un écran AMOLED FHD+ à 120 Hz

Un Snapdragon 870 efficace

Un module photo polyvalent

Et une charge rapide 67 W

Proposée à 799 euros, la version 256 Go du Xiaomi 12X est actuellement en promotion à seulement 339,90 euros sur Amazon pendant la Black Friday Week. C’est le meilleur prix pour ce modèle jamais enregistré depuis sa sortie.

AirPods 3

Les avantages des AirPods 3

Un bon confort avec le format open-fit

Une bonne qualité audio et la technologie Spatial Audio

Une autonomie améliorée : six heures d’écoute

Lancés au prix de 199 euros, les AirPods 3 d’Apple, les écouteurs sans fil passent aujourd’hui 169 euros sur Amazon grâce au Black Friday Week.

XGIMI Horizon

Les points forts du Xgimi Horizon

Un vidéoprojecteur Full HD jusqu’à 300 pouces

Une luminosité de 1 500 lumens

La présence de Google Assistant

D’abord affiché à 1 099 euros, le vidéoprojecteur Xgimi Horizon est désormais disponible à 799 euros sur Amazon.

MacBook Air 2020

Qu’est-ce que propose le MacBook Air 2020 ?

Des finitions impeccables

La puce M1, toujours puissante

Une bonne autonomie

Sorti en 2020 à 1 129 euros, puis désormais affiché à 1 199 euros sur le site officiel, le MacBook Air 2020 M1 est en ce moment disponible à 939 euros sur le site d’Amazon.

Realme 11 Pro 5G

Le Realme 11 Pro 5G et ses atouts

Un écran Amoled rafraîchi à 120 Hz

Un capteur principal de 100 Mpx

Une batterie de 5 000 mAh avec recharge de 67 W

Au lieu de 379,99 euros, le Realme 11 Pro 5G est actuellement en promotion à 279,99 euros sur le site d’Amazon.

Backbone One

Pourquoi on recommande la Backbone One ?

Elle est ergonomique et pratique

Sa version USB-C est compatible avec l’iPhone 15

Elle fonctionne avec une foule de services cloud gaming

Initialement proposées à 119,99 euros, les différentes versions de la manette Backbone One (USB-C, USB-C PlayStation Edition, Lightning, Lightning PlayStation Edition) sont désormais affichées à 89,99 euros sur Amazon.

Apple Mac Mini M2

L’Apple Mac Mini M2 en quelques points

La puissance de la puce M2 dans ce boîtier compact !

Une machine sous MacOS silencieuse

Un rapport qualité-prix exceptionnel pour une machine Apple

Au lieu de 699 euros habituellement, l’Apple Mac Mini M2 est maintenant disponible Apple Mac Mini M2 à 629 euros au lieu de 699 euros .

Sony WH-1000XM5

Les points positifs du Sony WH-1000XM5

La réduction de bruit active encore meilleure

Un rendu sonore très dynamique

Le Bluetooth multipoint

Le casque Sony WH-1000XM5 est sorti au prix de 419 euros, mais pendant le Black Friday Week, on le trouve en promotion à 299 euros sur Amazon.

Microsoft Series X

L’essentiel à retenir de la Xbox Series X

Une console puissante et silencieuse

Parfaite pour jouer en 4K

Un Xbox Game Pass séduisant

En ce moment, la console Microsoft Series X est proposé à 395 euros sur Amazon, au lieu de 499 euros au départ.

AirPods Pro 2

L’une des meilleures références du marché pour…

Son bon confort de port

Sa réduction de bruit très efficace

Son excellent rendu sonore et la spatialisation du son

Proposés à 299 euros à leur sortie, les AirPods Pro 2 d’Apple s’affichent en ce moment à 239 euros sur Amazon.

Philips Hue

Le Black Friday, c’est toujours le bon moment pour compléter son setup Philips Hue, ou le commencer. Il y a une offre intéressante chez Amazon : en plus des promotions Black Friday, Amazon permet d’obtenir -40 % sur le second produit Hue acheté. Cela produit de belles remises. Tout est disponible sur cette page sur Amazon.

Roborock Q Revo

Le Roborock Q Revo est le premier modèle de la marque à intégrer des patins rotatifs dédiés au lavage des sols. En plus de ses capacités d’aspiration, il est équipé d’une station avancée offrant deux réservoirs de 5 litres pour le nettoyage de ses serpillières et un sac à poussière de 2,7 litres pour le vidage automatique. La station dispose également d’un système de séchage par air chaud. Pour alimenter ses fonctions, le robot est doté d’une batterie de 5200 mAh, rechargeable via la station. Le Roborock Q Revo est disponible à 649,99 euros sur Amazon.

Netatmo thermostat connecté

Netatmo propose un thermostat connecté haut en couleur avec un design très moderne qui se contrôle lui aussi à distance via un smartphone Android ou un iPhone et propose même une fonctionnalité avec Facebook Messenger. Il peut également s’adapter à la température extérieure et prendre en compte l’isolation de l’habitat et les habitudes de vie pour optimiser son programme. Concernant l’installation de l’appareil, la marque promet que vous pouvez le faire vous-même très facilement en une heure top chrono.

Ce thermostat intelligent est compatible avec les chaudières au gaz, au fioul, au bois, ainsi qu’avec les pompes à chaleur, et sans oublier Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Assistant pour les commandes vocales. Il est à 99 euros sur Amazon.

Amazon Echo Show 5

Il n’avait pas été renouvelé depuis 2021. Mais c’est désormais chose faite : l’Echo Show 5 a enfin bénéficié d’un lifting en cette fin d’année 2023, aussi bien au niveau de son design que de ses fonctionnalités. Cet écran connecté, toujours aussi pratique, offre ainsi une meilleure qualité sonore, une plus grande rapidité et une esthétique plus élégante. Si ces nouveautés vous tentent, sachez que l’Echo Show 5 de troisième génération a beau avoir été lancé tout récemment, il est déjà disponible à moitié prix.

Une nouvelle façade entièrement plane

Un écran tactile connecté de 5,5 pouces

Un son amélioré

Un micro supplémentaire

Lancé à 109,99 euros, l’Echo Show 5 (3e génération) est en ce moment disponible à 49,99 euros sur Amazon.

Xiaomi Smart Band 8

Fréquemment renouvelé et apprécié pour son très bon rapport qualité/prix, le Xiaomi Smart Band occupe toujours une bonne place parmi nos bracelets connectés favoris. La nouvelle version, le Smart Band 8, vient d’ailleurs tout juste de sortir dans nos contrées après s’être fait bien attendre. S’il garde ce traditionnel format ovale, le Xiaomi Smart Band 8 apporte avec lui d’autres nouveautés bienvenues. Il est d’ores et déjà possible de les découvrir, et pour moins cher grâce à une réduction de 10 euros pendant les Black Friday Week.

Lancé à 49 euros, le Xiaomi Smart Band 8 est désormais proposé à 39 euros sur Amazon.

Four à pizza électrique

Le four à pizza Ariete est l’outil idéal pour les amateurs de pizza. Doté d’une plaque en pierre de 33 cm avec un revêtement anti-adhésif, il vous permet de cuire ou de réchauffer pizzas et focaccias rapidement. Capable d’atteindre 400 degrés, ce four vous offre la possibilité de cuire votre pizza en seulement 4 minutes, imitant les fours à bois traditionnels. Pour les pizzas surgelées, deux minutes suffisent ! Il est actuellement à 74,99 euros sur Amazon, le meilleur prix observé pour ce produit.

eufy SoloCam S220

Les atouts de la Eufy S220 SoloCam

Une caméra sans fil avec charge solaire

Enregistre les vidéos en 2K

Une vision nocturne et détecte les mouvements

Affichée à 129,99 euros sur le site officiel, la caméra Eufy S220 SoloCam est disponible en promotion à 69,99 euros sur le site d’Amazon, grâce à 60 euros de remise immédiate.

MSI Thin GF63

Le MSI Thin GF63 12VF-263FR, c’est quoi ?

Un écran FHD à 144 Hz

Une RTX 4060 avec un i5 de 12e gen

Accomapgné de 16 Go de RAM et 512 Go SSD

Le MSI Thin GF63 12VF-263FR est maintenant disponible à 899 euros, au lieu de 1200 euros habituellement sur Amazon.

EufyCam 2C

La EufyCam 2C, c’est quoi ?

Un caméra extérieure sans fil

Capable de filmer en 1080p de jour comme de nuit

Une autonomie solide de 6 mois

Petit plus : pas de frais supplémentaires pour le stockage

Au lieu d’un prix barré à 99,99 euros, la caméra de surveillance EufyCam 2C s’affiche désormais à 49,99 euros sur Amazon.

OnePlus 10 Pro

Que propose le OnePlus 10 Pro ?

C’est un smartphone premium, même en 2023

Il a une charge rapide de 80 W

Il embarque un puissant SoC Snapdragon 8 Gen 1

Son écran AMOLED QHD+ va jusqu’en 120 Hz

Le OnePlus 10 Pro est vendu habituellement à 949 euros (version 256 Go). Mais, pour la Black Friday Week sur Amazon, le smartphone est proposé à 455 euros.

Sony WF-1000XM5

Les points forts des Sony WF-1000XM5

Un très bon confort

Une isolation passive efficace

Une bonne autonomie

Lancés à 319 euros, les Sony WF-1000XM5 sont désormais proposés à 249 euros sur le site Amazon.

Ecoflow River 2 Max

Les atouts de l’Ecoflow River 2 Max

Une station électrique portable

Recharge jusqu’à 9 appareils simultanément

Énergie solaire

Initialement proposée à 599 euros, la station électrique portable Ecoflow River 2 Max passe à 479 euros sur Amazon.

Bose SoundBar 900

Les points forts de la Bose Smart Soundbar 900

Des finitions maîtrisées

Un son surround très immersif

Une signature sonore claire et entraînante

Initialement proposée à 999 euros, puis réduite à 899 euros, la barre de son Bose Smart Soundbar 900 est désormais affichée à 649 euros chez Amazon.

Garmin Venu 2

Quelques mots sur la Garmin Venu 2

Le design tout en sobriété

Le suivi des exercices efficaces et les mesures de santé précise

Plus d’une semaine d’autonomie

Lancée à 399,99 euros, la montre connectée Garmin Venu 2 est actuellement en promotion à 279 euros sur Amazon.

Nouveau Fire TV Stick 4K

L’Amazon Fire TV Stick 4K Max, c’est quoi ?

Une clé HDMI compacte avec une télécommande ;

L’assistant vocal Amazon Alexa ;

L’accès à (presque) tous les services de SVoD ;

La compatibilité 4K et HDR.

L’Amazon Fire TV Stick 4K Max est normalement vendue à 79,99 euros. Exceptionnellement, durant le Black Friday, on la trouve à 56,99 euros seulement sur Amazon, soit une réduction de 28 %.

Anker Nano II 65 W

L’Anker Nano II 65 W en bref

Une puissance maximale de 65 W ;

Un format compact ;

Un chargeur USB-C compatible avec les iPhone, MacBook et smartphones Android.

Le prix de base de l’Anker Nano II 65 W est de 49,99 euros. C’est là que le Black Friday est une opportunité : son prix passe à 27,99 euros sur Amazon pour une durée limitée.

Bang & Olufsen Beoplay H95

Le Bang & Olufsen Beoplay H95 en bref

Un casque cirum-aural au confort reconnu ;

Jusqu’à 50 heures d’autonomie ;

Deux haut-parleurs en titane de 40 mm pour un son excellent.

Sorti en 2021, le prix de départ de ce Bang & Olufsen Beoplay H95 était de 999 euros. Grâce au Black Friday, ce tarif baisse de 40%, puisqu’il est en vente sur Amazon à seulement 699 euros.

DJI Mini 2 SE

Les points forts du DJI Mini 2 SE

Un petit drone compact, léger et facile à transporter

Capable de filmer en définition 2,7 K

La présence des fonctions QuickShots et Panorama

De base à 349 euros, le DJI Mini 2 SE est acutellement en promotion à 299 euros sur le site d’Amazon.

Google Pixel 8

Le Google Pixel 8, c’est quoi ?

Sept ans de mises à jour d’Android et sept ans de pièces détachées ;

Un bel écran 120 Hz ;

L’expérience Pixel avec des fonctionnalités exclusives ;

Un très bon smartphone photo.

À sa sortie le mois dernier, le Pixel 8 était commercialisé à 799 euros. Un prix un peu élevé qui se règle en partie grâce au Black Friday : on trouve ce smartphone à 729 euros seulement sur Amazon.

Honor Magic 4 Pro

Le Honor Magic 4 Pro, c’est quoi ?

Un très bon smartphone en photo ;

Un très bel écran Oled 120 Hz ;

De belles performances pour les jeux en 3D ;

Une charge rapide de 100 W.

À sa sortie en 2022, on trouvait le Honor Magic 4 Pro à 1099 euros. Un prix élevé qui est en baisse grâce au Black Friday, puisqu’il baisse de 36% : il est disponible en ce moment à 699 euros seulement sur Amazon.

SSD Samsung 990 Pro 2 To

Ce qu’il faut retenir du SSD Samsung 990 Pro

Des débits allant jusqu’à 7 450 Mo/s

Compatible avec la PS5

Une grande quantité de stockage : 2 To

Au départ à 274,99 euros, le SSD Samsung 990 Pro (2 To) se négocie actuellement à 159 euros sur le site d’Amazon.

Sony Xperia 1 V

Le Sony Xperia 1 V, c’est quoi ?

Un design élégant ;

Android presque stock, sans trop d’ajouts ;

De belles performances ;

L’excellente qualité photo.

En temps normal, on trouve ce smartphone haut de gamme au tarif de 1399 euros. Cependant, durant le Black Friday, son prix perd 200 euros : le Sony Xperia 1 V est disponible à seulement 1199 euros sur Amazon.

Un autre smartphone Sony plus abordable est également en promotion : il s’agit du Sony Xperia 5 V. Habituellement, il est vendu à 999 euros, mais à l’occasion du Black Friday, son prix passe à 849 euros sur Amazon, soit une réduction de 150 euros.

Samsung Galaxy Book 3 360

Le Samsung Galaxy Book 3 360, c’est quoi ?

Un ultraportable 2-en-1 : ordinateur portable et tablette tactile ;

8 Go de RAM et 256 Go de stockage ;

Un processeur Intel Core i5 ;

Un poids de 1,2 kg.

À sa sortie début 2023, le Samsung Galaxy Book 3 360 était vendu à 1399 euros dans sa configuration minimale. Durant le Black Friday, cette même configuration est vendue à 899 euros sur Amazon, soit une promotion d’un montant de 400 euros.

JBL Flip Essential 2

La JBL Flip Essential 2, c’est…

Une enceinte robuste et compacte

Qui offre une bonne puissance sonore

Et une autonomie solide

Affichée à 109 euros sur le site de la marque, la JBL Flip Essential 2 est actuellement en promotion à 69 euros sur le site d’Amazon.

Ring Intercom

Le Ring Intercom par Amazon en quelques points

Un interphone auquel on répond sans avoir à se lever

Historique des appels à distance et des ouvertures

Compatible avec l’assistant vocal Alexa

Au lieu de 129,99 euros habituellement, le Ring Intercom est maintenant disponible en promotion à 47,99 euros chez Amazon.

Nothing Phone (2)

Ce qu’on apprécie du Nothing Phone (2)

Un design unique avec le Glyph

Les performances du Snapdragon 8+ Gen 1

Les ajouts de Nothing OS 2.0

Envie d’en savoir plus ? Voici notre test sur le Nothing Phone (2).

Le Nothing Phone (2) dans sa version 12 + 256 Go est proposé à 729 euros, mais grâce à cette remise de 100 euros, on le trouve à 625 euros sur Amazon. Cette offre aussi valable pour le coloris blanc.

Nothing Ear (2)

Les points positifs des Nothing Ear (2)

Un design agréable et original

La réduction de bruit efficace

Compatible Bluetooth multipoint et les contrôles personnalisables

Retrouvez notre test complet sur les Nothing Ear (2).

Disponible à leur sortie à 149 euros, les Nothing Ear (2) perdent près de 30 % de leur prix sur Amazon et sont désormais proposés à 109 euros. La promotion est également valable pour le coloris blanc.

Bose QuietComfort

Le Bose QuietComfort, c’est quoi ?

Un design inchangé, toujours confortable

La réduction de bruit maintenant ajustable

La connexion multipoint et une bonne autonomie

Sorti en septembre 2023 au prix de 399,95 euros, le casque Bose QuietComfort se trouve déjà en promotion à 329 euros sur le site d’Amazon. L’offre est disponible pour tous les coloris.

Meta Quest 2

Les points forts du Meta Quest 2

Un joli casque VR sans fil

Puissant, avec un excellent rendu d’image

Un bon suivi des mouvements

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Oculus Quest 2 de Meta.

De base à 449 euros dans sa version 128 Go, le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 de Meta s’affiche désormais à 299 euros sur le site d’Amazon, soit plus de 30 % d’économie sur la facture.

Kit de 4 caméras Blink Outdoor + Blink Video Doorbell

Que propose ce pack Amazon ?

On a 4 caméras extérieures qui fonctionnent à piles

Avec une vision nocturne et détection des mouvements

Accompagnés d’une sonnette connectée qui filme en FHD

Au lieu d’un prix barré à 368,31 euros, le kit de quatre caméras Blink Outdoor avec une sonnette connectée Blink Video Doorbell et un module de stockage est maintenant proposée à seulement 159,49 euros sur Amazon.

