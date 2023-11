iPhone, iPad, Mac… plein de produits Apple sont en promotion pour le Black Friday

Apple est tout autant reconnue pour la qualité de ses produits que pour leurs prix élevés. Le Black Friday est donc le moment idéal pour faire de bonnes affaires et s'offrir un appareil Apple à moindre coût.

À l’occasion de la Black Friday Week, les produits de la marque à la pomme font l’objet de réductions bienvenues. MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch ou encore AirPods… il y a de tout. Nous avons rassemblé ici les meilleures offres en cours chez les différents acteurs du e-commerce français. Suivez le guide pour savoir à quelle pomme vous vouer !

Les meilleures offres Apple du Black Friday Week

iPad 10 (2022)

Apple a imaginé un nouveau design pour la 10e génération d’iPad. Vous trouverez une dalle LCD de 10,9 pouces en 1 640 × 2 360 pixels. L’iPad 10 embarque la puce A14 Bionic, celle-là même qui équipe les iPhone 12. Pour prendre des notes, regarder des contenus, et même jouer à des jeux pas trop lourd, cette tablette suivra le rythme. iPad OS est en outre là pour rendre l’expérience agréable au quotidien.

L’iPad 10 (2022) d’Apple est disponible à 589 euros, mais à l’occasion du Black Friday Week, on retrouve la tablette moins chère sur Amazon : 509 euros.

L’iPad 10 (2022) en bref :

La qualité de fabrication

L’écran bien calibré

iPadOS, un plaisir à manipuler

AirPods Pro 2

Dans la même veine, si vous préférez les écouteurs sans fil, les AirPods Pro 2 sont en promotion lors de la Black Friday Week. Outre la qualité de construction, le produit se distingue aussi par l’audio mise en avant. Cela va de pair avec la réduction de bruit active qui est l’une des meilleures du marché. L’autonomie est aussi de haut niveau avec 6 heures d’autonomie sans l’ANC qui va de pair avec le boîtier de recharge. Pendant le Black Friday, les AirPods 2 Pro sont à 239 euros sur Amazon.

Les AirPods Pro 2 en bref :

Confort de port irréprochable

Des performances sonores exceptionnelles

L’autonomie

Les Apple AirPods de 3e génération, accompagnés de leur boîtier de charge Lightning, sont disponibles à un bon prix de 169 euros sur Amazon. Ce modèle récent, compatible avec l’Audio Spatial, offre une expérience sonore immersive. Bien qu’utilisant une connexion Lightning, ces AirPods se distinguent par leur qualité audio et leur facilité d’usage, représentant une option intéressante pour les amateurs de produits Apple à la recherche d’une solution audio de qualité à un prix attractif.

Apple Mac Mini M2

Si acheter un MacBook vous rebute à cause de son prix, ce Mac Mini M2 est sans doute le bon investissement. Son format compact et ses excellentes finitions en font un compagnon fiable au quotidien. En matière de performances, l’apport de la puce M2 est salutaire puisque la machine déploie une puissance bienvenue pour tous les usages. Notre test du Mac Mini M2 en fait l’une des références du marché. Pendant la Black Friday Week, le Mac Mini M2 est à 629 euros au lieu de 699 euros.

L’Apple Mac Mini M2 en bref :

Son format compact

Les performances du M2

Silencieux à l’usage

Apple MacBook Air 13 M2

Le MacBook Air est LA référence en termes de PC ultraportable. La version M2 de ce MacBook de 2022 a fait ses preuves et est une valeur sûre. Avec sa superbe dalle de 13,6 pouces et son châssis aluminium, ce modèle présente des finitions parfaites. Le clou du spectacle, c’est bien sûr le processeur Apple M2 qui offre d’excellentes performances et permet aussi de tabler sur une autonomie assez impressionnante d’une dizaine d’heures. D’ordinaire vendu à 1299 euros, la Fnac le propose actuellement à 1149 euros.

Le MacBook Air 13 M2 en bref :

Écran Retina 13,6 pouces

Processeur Apple M2 sans chauffe

Châssis aluminium de 1,24 kg

Amazon propose le même modèle à 1139 euros.

Apple MacBook Air M1

Pas assez de budget pour un MacBook Air M2 ? Optez pour le modèle de 2020, le Air M1. Il est proposé en ce moment à son prix le plus bas, moins de 940 euros. Ce modèle profite d’une dalle Retina de 13,3 pouces, de 256 Go de stockage, mais surtout de la puce Apple M1. Celle-ci se passe d’un système de refroidissement par ventilateur et offre de super performances. Comme toujours avec Apple, vous retrouverez des finitions haut de gamme, ainsi qu’un clavier et un trackpad particulièrement agréables au quotidien. Sur l’autonomie, le MacBook Air M1 ne vous lâchera pas, avec une journée d’utilisation complète.

Ce modèle profite de 22 % de réduction et descend à seulement 939 euros pour le Black Friday.

Le MacBook Air M1 en bref :

Écran Retina 13,3 pouces (2560 x 1600 px)

Processeur Apple M1 sans chauffe

Châssis alu de 1,29 kg

Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra est le haut du panier de la gamme de montres connectées du constructeur à la pomme. Son boîtier en titane de 49 mm et son verre saphir assurent une résistance hors du commun sur le marché. De plus, elle est certifiée IPX6 contre les poussières et assure une résistance à l’eau jusqu’à 100 m. Le niveau de saturation en oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque, la température sont mesurés avec précision. Cela est également le cas de la position GPS, de l’altitude et même la profondeur. Son écran OLED de 1,92 pouce est d’une luminosité resplendissante et enfin son autonomie frise les quatre jours.

La montre est à 749 euros sur Amazon pendant le Black Friday.

L’Apple Watch Ultra en bref :

Une des montres les plus résistantes du marché

Un écran renversant

GPS et suivi sportif aussi complet que précis

Retrouvez la montre connectée Apple Watch Ultra </span>à 749 € sur Amazon

iPhone 14 Pro Max

Avec sa belle dalle Oled de 6,7 pouces, l’iPHone 14 Pro Max est le smartphone premium de 2022. Excellent en photo, il intègre un capteur principal de 49 Mpx et est capable de produire de très belles vidéos. Vous aurez aussi droit à Dynamic Island, la fameuse pilule interactive. À l’animation, on trouve l’A16 Bionic et iOS 16. Sur l’autonomie, rien à craindre, ce modèle tiendra deux jours loin d’une prise. Une excellente alternative aux derniers iPhone 15.

Sorti en 2022 au prix de 1 479 euros dans sa version 128 Go, l’iPhone 14 Pro Max est aujourd’hui proposé à seulement 999 euros sur le site de la Fnac et également sur le site Darty.

L’iPhone 14 Pro Max en bref :

Un écran ultra-lumineux et une autonomie musclée

La pilule agréable à regarder

Le « téléobjectif » x2 très réussi

iPhone 12 reconditionné

Si vous souhaitez acheter un iPhone moins cher, cumuler le reconditionné et une promotion est une bonne solution. En l’occurrence, l’iPhone 12 reconditionné est une bonne solution pour obtenir un téléphone haut de gamme sans se ruiner. Outre son design de qualité, le modèle se démarque aussi par l’apport de puissance de sa puce A14 Bionic toujours pertinente en 2023. Surtout, vous avez l’assurance d’avoir un modèle qui dure dans le temps grâce aux mises à jour régulières d’iOS. Pendant la Black Week, l’iPhone 12 reconditionné est à 649 euros au lieu de 799 euros chez Darty.

L’iPhone 12 reconditionné en bref :

Un design premium

La puissance de la puce A14 Bionic

Un choix durable

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

