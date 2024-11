L’Amazfit Cheetah Pro, une smartwatch sportive notée 9/10, est 30 % moins chère pendant cette Black Friday Week

Idéale pour les sportifs, l’Amazfit Cheetah Pro est une montre connectée que l’on a testée et largement approuvée, notamment en raison de la précision de ses capteurs. En cette Black Friday Week, vous pourrez trouver ce modèle efficace à 199,90 euros au lieu de 299,90 euros sur Amazon.

Version améliorée du modèle Cheetah classique, l’Amazfit Cheetah Pro est une montre connectée qui cumule les atouts : capteurs précis, bracelet confortable, écran de très bonne facture… Bref, cette smartwatch est taillée pour les sportifs aguerris ou celles et ceux qui souhaitent tout simplement pouvoir surveiller leur forme physique de près. Elle a en plus l’avantage d’être bien moins chère qu’à son lancement : pendant cette Black Friday Week, elle bénéficie en effet d’une réduction de 100 euros.

Les points forts de l’Amazfit Cheetah Pro

Un bracelet à velcro confortable

Une dalle Amoled très lumineuse

Des capteurs fiables (fréquence cardiaque, GPS…)

Lancée à 299,90 euros, la montre connectée Amazfit Cheetah Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 199,90 euros sur Amazon.

Une montre costaude, mais agréable au poignet

Comme un grand nombre de montres connectées sportives, l’Amazfit Cheetah Pro est un modèle assez massif (46,5 × 46,5 × 11,2 mm). Mais cela ne veut pas dire qu’elle manque d’élégance, au contraire : ses finitions mates et sa lunette en alliage de titane la rendent plutôt chic, et surtout moins « plastique » que sa petite sœur, l’Amazfit Cheetah classique. La montre est par ailleurs équipée d’un bracelet en nylon à velcro, rapide à mettre en place et très facilement ajustable. Il permet ainsi de bénéficier d’un meilleur confort, mais pas seulement : puisque l’on peut serrer correctement le bracelet, le capteur optique de fréquence cardiaque, au dos de la montre, peut par exemple mieux fonctionner.

Côté écran, la Cheetah Pro est munie d’une très belle dalle Amoled de 1,45 pouce. Elle offre avant tout une luminosité maximale de 1 000 cd/m², ce qui permet tout simplement de pouvoir lire chaque donnée sans problème, y compris en plein soleil. Un capteur de luminosité est aussi intégré. On aurait tout de même aimé que ce bon écran soit protégé par du verre saphir, et non simplement par un verre Gorilla Glass, moins résistant aux rayures que le premier. Pour ce qui est de son interface, celle-ci est particulièrement intuitive, ce qui n’est malheureusement pas le cas de celle de l’application compagnon Zepp, trop chargée. Mention spéciale tout de même pour l’assistant vocal dopé à l’IA Zepp Flow, très intéressant.

Une excellente montre de sport

La Cheetah Pro étant une montre taillée pour les sportifs, elle renferme évidemment une batterie de capteurs liés au suivi de la santé et des entraînements : accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur biométrique PPG pour mesurer le SpO2 et la fréquence cardiaque… Des modes avancés visant à aider l’utilisateur à améliorer ses performances de course sont aussi disponibles, de même qu’un mode pour créer des entraînements personnalisés. De plus, 156 modes sportifs sont intégrés (dont des jeux de société, étrange), ce qui n’est pas rien.

Côté santé, la montre peut alerter son utilisateur en cas de taux d’oxygénation sanguin trop bas, de niveaux de stress trop élevé ou d’une fréquence cardiaque anormalement élevée ou basse. Concernant la précision du capteur de fréquence cardiaque, d’ailleurs, sachez que la montre se révèle particulièrement fiable. Et pour ce qui est du GPS, c’est là aussi un sans-faute.

Enfin, côté autonomie, la montre s’est éteinte après cinq jours et 11 heures lors de notre test, durant lequel nous avons activé plusieurs paramètres. Un score correct, au regard des caractéristiques de la montre et notamment de sa luminosité élevée. La montre se recharge par la suite sur son socle magnétique dédié, qui est d’ailleurs suffisamment compact pour être emporté partout avec soi.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazfit Cheetah Pro.

