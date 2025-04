Un téléviseur OLED à moins de 1000 € ? Samsung rembourse la TVA sur trois modèles 4K performants

Belle promo sur les téléviseurs Samsung chez Auchan : pendant quelques jours, vous pourrez économiser l’équivalent de la TVA sur quelques-unes des meilleures dalles 4K du constructeur.

TV TQ55S90D // Source : Samsung

Parmi toutes les marques à proposer des TV 4K, Samsung est certainement l’une des plus réputées. Le géant coréen, qui dispose d’un catalogue conséquent de dalles OLED et QLED, n’a de cesse d’innover pour proposer la meilleure qualité d’image possible pour tous les types de contenus.

Samsung dispose de ses propres technologies, algorithmes de traitement de l’image et services, pour livrer des performances et des fonctionnalités vraiment adaptées aux possibilités de ses téléviseurs. Alors quand Auchan vous propose une réduction équivalente à la valeur de la TVA sur certains des modèles du constructeur sortis l’année dernière, cela attire forcément notre attention.

Retrouvez toutes les offres sur les TV Samsung chez Auchan :

SAMSUNG TQ75Q60D : elle a tout d’une grande

Attention (très) grande dalle 4K. Le TQ75Q60D impressionne évidemment avec ses 190 cm de diagonale. Mais il en met aussi plein la vue avec des couleurs fidèles et bien contrastées, des noirs profonds et une fluidité impeccable qui s’adapte à la source affichée, qu’il s’agisse d’un film, d’une série ou d’un jeu vidéo.

Les technologies Quantum Dots et Quantum HDR tirent parfaitement parti du processeur maison de Samsung pour assurer ce traitement efficace de l’image. Le Quantum Lite 4K, grâce à la puissance de l’IA, offre un upscaling impeccable pour afficher tous les contenus de résolution inférieure comme s’ils étaient nativement en 4K UHD. Écrin parfait pour tous les programmes TV, films de cinéma et séries, ce téléviseur est tout aussi à l’aise en gaming, avec un temps de réponse minimal grâce au ALLM. Idéal pour les jeux en ligne.

Au-delà de ses réussites techniques, ce modèle s’accompagne de tout le savoir-faire du fabricant coréen en matière de services, avec le système d’exploitation maison Tizen. Un OS dont la réputation n’est plus à faire, complété par une batterie de services associés, bien souvent gratuits. Des contenus vidéo et du sport avec Samsung TV Plus, du jeu vidéo avec Gaming Hub, des centaines d’applications (Netflix, Prime, Disney+ etc.) à installer, une compatibilité domotique poussée (SmartThings / Matter / HCA) : il n’y a vraiment rien à redire côté service.

TV TQ75Q60D // Source : Samsung

Disponible actuellement sur la boutique en ligne d’Auchan, le TQ75Q60D voit son prix baisser actuellement chez Auchan pour passer de 1089,99 € à 831,59 €.

TV TQ75Q60D // Source : Samsung

La fiche technique impressionnante du TQ75Q60D attire votre attention, mais vous ne disposez pas de la place ou du recul nécessaire pour une dalle de 75 pouces ? Aucun problème, puisque Samsung et Auchan proposent le même modèle avec une diagonale de « seulement » 55 pouces. Tout aussi polyvalent et fourni en fonctionnalités et services, le TQ55Q60D passe à 503,16 €.

Samsung TQ55S90D : la qualité OLED à moins de 1000 €

Si la qualité des écrans LCD a grandement augmenté ces dernières années, notamment grâce aux technologies QLED et Mini-LED, l’OLED garde encore une longueur d’avance pour les cinéphiles. Des noirs d’une profondeur impressionnante, un contraste infini, des couleurs et des lumières resplendissantes grâce au HDR+ et des angles de vision particulièrement larges : techniquement, le TQ55S90D tire la quintessence des diodes électroluminescentes pour une expérience visuelle hors norme, parfaitement soutenue par les algorithmes maison du fabricant.

Le jeu vidéo n’est pas en reste, avec un mode 144 Hz taillé pour les titres compétitifs ou encore la technologie FreeSync Premium Pro et le VRR qui viennent assurer une fluidité parfaite en fonction de la console de jeu. Une IA s’occupe d’optimiser les paramètres de l’écran, tandis que la GameBar regroupe tous les paramètres importants pour permettre de personnaliser son expérience de jeu, comme le ratio de l’image ou un zoom précis sur la minicarte d’un jeu à monde ouvert.

TV TQ55S90D // Source : Samsung

Pour le reste, Samsung reste fidèle à ses valeurs avec une interface claire et complète, un mode EyeComfort qui ajuste la luminosité de la dalle en fonction de celle de la pièce ou encore une télécommande universelle à l’énergie solaire et une compatibilité domotique large. Samsung ne laisse rien au hasard, et ce téléviseur OLED en est une excellente illustration.

Profitez du confort de l’OLED à moins de 1000 € avec le Samsung TQ55Q90D, disponible actuellement sur la boutique en ligne d’Auchan au prix de 899,60 € au lieu de 1190 €.

Pas besoin d’être un professionnel pour récupérer la TVA sur ces téléviseurs Samsung. Il suffit en effet d’acheter un TV samsung QLED ou OLED chez Auchan entre le 18 au 21 avril, et ce, en magasin comme sur la boutique en ligne.

Si vous achetez en magasin la remise sera directement effectuée sur votre ticket de caisse lors de l’achat. Pour tout achat réalisé sur le site auchan.fr, la remise s’effectuera lors de la mise au panier de votre TV Samsung QLED ou OLED concerné par l’opération