Voici un TV 4K MiniLED géant de 85 pouces pas trop cher et parfait pour le gaming avec ses 144 Hz et un son Dolby Atmos

Chez Auchan, vous retrouvez le téléviseur Hisense 85U7NQ version 2024 en promotion pour 1 490 euros au lieu de 1 790 euros.

Hisense 85U7NQ

En 2024, comme beaucoup de ses concurrents, Hisense a sorti une nouvelle gamme de t√©l√©viseurs. Parmi eux, la s√©rie U7NQ qui se d√©cline en plusieurs tailles : 55, 65, 75 et la plus grande qui nous int√©resse ici : 85 pouces. Un √©cran 4K √©quip√© de la technologie MiniLED sur une diagonale de 216 cm pour une image fluide, aux couleurs vives et d√©taill√©es avec une fr√©quence de rafra√ģchissement native de 120 Hz. Un t√©l√©viseur que vous retrouvez avec 17 % de r√©duction en ce moment sur Auchan.

Les points forts du Hisense 85U7NQ

L’alliance du QLED et des MiniLED pour un r√©sultat convaincant

Le son Dolby Atmos offre une belle immersion in-game

La fréquence de rafraichissement native de 120 Hz, 144 Hz en VRR

Lanc√© √† 1 790 euros, le t√©l√©viseur connect√© Hisense 85U7NQ est en ce moment disponible √† 1 490 euros si vous passez sur le site d’Auchan.

Le Hisense 85U7NQ est là pour soigner vos yeux

Avec cette s√©rie U7NQ, Hisense propose une gamme de t√©l√©viseurs de qualit√©, parfaitement adapt√©s √† tous les usages, notamment le gaming ou le visionnage d’√©v√®nements sportifs. C’est gr√Ęce √† la fr√©quence de rafra√ģchissement native de 120 Hz qui fait que vous avez une belle fluidit√© √† l’√©cran. Et si vous utilisez la compatibilit√© VRR pour vos jeux, vous pouvez m√™me grimper jusqu’√† 144 images par seconde.

Sans oublier la compatibilit√© FreeSync Premium Pro qui est l√† pour renforcer l’immersion dans les jeux en s’alignant sur les performances de vos consoles. Le tout sur un √©cran de 85 pouces de diagonale, soit 216 cm. Pr√©voyez suffisamment de recul et un meuble assez solide et large pour accueillir le t√©l√©viseur, m√™me si son pied central permet de gagner un peu de place niveau support.

Plus de LED, plus de lumière

Le t√©l√©viseur est une dalle QLED avec la technologie MiniLED de Hisense. Autrement dit, des LED plus petites, mais plus nombreuses, ce qui permet de profiter d’une meilleure luminosit√©, d’accentuer les contrastes et de renforcer les couleurs. Le son est aussi bien trait√©, avec une compatibilit√© Dolby Atmos appliqu√©e aux deux haut-parleurs de 15 W chacun, plus un autre de 20 W. Avec tout √ßa, l’immersion est totale.

Outre tout l’aspect connect√©, classique de nos jours, avec l’interface VIDAA U 7.6 qui permet d’acc√©der √† toutes vos plateformes de streaming, vous avez d’autres avantages. Comme l’acc√®s √† Alexa, inclus, ou Vidaa Voice, l’assistant vocal d’Hisense. La t√©l√©commande fournie permet d’utiliser les fonctions vocales, justement.

Il permet aussi de partager votre √©cran PC ou de tablette sur le t√©l√©viseur et d’utiliser AirPlay 2. Pour la connectique physique, vous avez 4 ports HDMI 2.1, deux ports USB, une sortie audio optique S/PDIF et une entr√©e composite. Pour le WiFi, c’est du bibande 2,4/5 GHz et le Bluetooth est en 5.1, pour une connexion nette et sans bavure.

Vous pouvez aussi retrouver d’autres t√©l√©viseurs dans notre s√©lection qui permet de parcourir les meilleurs mod√®les QLED ou Oled du moment.

