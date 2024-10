La Fnac bazarde à moitié prix ce moniteur gaming Asus géant de 43 pouces (4K, 144 Hz et HDMI 2.1)

Profitez d’un grand écran 4K de 43 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz sur PC, voilà ce que propose l’Asus ROG XG43UQ. En ce moment, il profite près de 50 % de remise chez la Fnac, ce qui améliore nettement son rapport qualité-prix.

Les écrans géants pour le gaming sur PC commencent à se faire une place sur le marché. C’est l’assurance d’avoir un bon confort et d’une qualité optimal, surtout lorsque c’est une marque comme Asus qui est à la conception. Son moniteur, le ROG XG43UQ, est muni d’une dalle de 43 pouces avec une définition 4K et rafraîchie à 144 Hz. Et si vous voulez faire des économies pour un tel produit, sachez qu’aujourd’hui, il est moitié prix.

Les éléments à retenir de l’Asus ROG XG43UQ

Un écran de 43 pouces en définition 4K

Un taux de rafraîchissement à 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms

La certification FreeSync Premium Pro et les ports HDMI 2.1 pour le VRR

Affiché à 1 499 euros sur le store officiel, puis réduit à 1 199 euros chez la Fnac, le moniteur gaming Asus ROG XG43UQ est actuellement remisé à 799 euros.

Vos parties de jeux sur un écran géant

L’Asus ROG XG43UQ est un moniteur PC qui peut se confondre avec un téléviseur, tant sa diagonale est grande : 43 pouces, soit 109 cm. Il trouvera difficilement sa place sur un bureau, notamment avec ses pieds de chaque côté.

Pour son écran aux fines bordures, Asus jette son dévolu sur une dalle VA qui offre de bons contrastes, des couleurs plus vives et des angles de vision larges (178°). De plus, la définition est en 4K (3 840 x 2 160 pixels), une qualité d’image parfaite pour s’adonner à des créations graphiques ou tout simplement jouer ou regarder des films et des séries en streaming.

Fluidité et réactivité sont au programme

Ce moniteur gaming offre par ailleurs un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui garantit une excellente fluidité lors des actions de jeu, sans aucun flou de mouvement ni saccade. Autant dire que pour les FPS, cette réactivité sera primordiale. On peut également profiter d’un taux de réponse de seulement 1 ms, qui permet d’avoir une image plus nette et précise, en plus de ne souffrir d’aucun ralentissement dans l’action.

La marque connait le secteur du gaming comme sa poche, l’Asus ROG XG43UQ incorpore donc toutes les technologies de gaming, comme la technologie AMD FreeSync Premium Pro, qui permet d’éviter les problèmes de tearing, ou déchirures d’écran, et de saccades au cours des parties. Pour aller encore plus loin dans l’expérience gaming, le modèle XG43UQ d’Asus intègre des ports HDMI 2.1 en plus du DisPlay Port 1.4. Cela permet alors de brancher votre console next-gen, PlayStation 5 et/ou Xbox Series X, en plus de votre ordinateur fixe, et de jouer en 4K@120 Hz. L’écran est aussi compatible avec le VRR pour les consoles.

Enfin, il bénéficie d’une panoplie de connectiques, notamment un DisplayPort 1.4, deux ports HDMI 2.0, deux ports USB 3.0, deux ports HDMI 2.1 et une prise casque audio.

