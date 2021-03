Asus ROG Strix XG43UQ : 43 pouces en 144 Hz, à la fois TV et écran PC pour le gaming

Asus vient de dévoiler un écran de 43 pouces en définition 4K capable de prouesses pour le gaming. Il sera en vente dans quelques semaines pour environ 2000 euros.

Nvidia avait déjà ouvert le bal avec les BFGD, pour Big Format Gaming Display, avec des écrans de 65 pouces et l’exigence technique d’un moniteur gaming. Le problème de ces écrans était de deux natures : ils étaient incroyablement chers, 5 000 dollars rien que ça, et aucune machine ne pouvait faire tourner de la 4K avec taux de fréquence élevés à l’époque. Désormais, les hauts de gamme GeForce RTX et AMD Radeon en sont capables.

Un moniteur VA de 43 pouces

Les écrans LG OLED étaient déjà excellents pour jouer avec la prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate) et leur capacité à monter à 120 Hz en définition 4K. Asus tente un nouveau créneau avec un moniteur de 43 pouces de diagonale taillé pour le gaming. Cet écran existait déjà mais il bénéficie désormais la certification FreeSync Premium Pro et le support de l’Extreme Low Motion Blur Sync d’Asus (du VRR avec réduction du flou de mouvement). De plus, Asus annonce un temps de réponse gris à gris de 1 ms et il bénéficie désormais d’un HDMI 2.1 (en plus du DisplayPort 1.4) pour faire tourner de la 4K à 144 Hz.

Asus avec son ROG Strix XG43UQ utilise toujours une dalle VA qui offre un meilleur contraste que l’IPS. Le rapport de contraste est spécifié à 4000:1, classique pour cette technologie, la luminosité devrait atteindre un pic de 1 000 cd/m², ce qui répond à l’exigence nécessaire du DisplayHDR 1000.

Le ROG Strix XG43UQ est déjà disponible en précommandes auprès de quelques commerçants européens hors zone euro, les prix sont l’équivalent d’environ 1500 à 1600 euros sans la TVA. Il faudra donc s’attendre à un tarif d’environ 2000 euros en France. Cela reste cher, surtout que la LG CX de 48 pouces est à 1390 euros. Cette dernière offre une bonne prestation pour le gaming. Vous pouvez y brancher un PC dernier cri ou une console next-gen.

Asus n’est pas tout seul sur ce créneau, il y a également Philips avec un écran VA de 55 pouces.