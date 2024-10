Voici un récent TV 4K Qled géant de 85 pouces pas trop cher pour votre salon

Opter pour des tĂ©lĂ©viseurs avec de grandes diagonales sont parfois hors de prix, mais aujourd’hui, cela devient un peu plus accessible grĂące Ă cette offre. Le TV Hisense 85E7NQ 2024 passe Ă 1 099 euros, au lieu de 1 199 euros de base.

Hisense 85E7NQ

Connu pour ses tĂ©lĂ©viseurs au bon rapport qualitĂ©-prix, le constructeur Hisense propose des TV bien Ă©quipĂ© sans trop de concessions. C’est le cas par exemple de ce modĂšle 85E7NQ de 2024 qui met en avant une gigantesque dalle Qled de 85 pouces, compatible avec les meilleures normes vidĂ©os. Un TV qui promet une bonne immersion, et voit son prix s’adoucir grĂące Ă une ODR.

Les 3 bonnes raisons d’acheter le Hisense 85E7NQ 2024

Sa dalle Qled immense de 85 pouces

Compatible 4K HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Une Smart TV fluide et compatible avec le mode ALLM

Le téléviseur Hisense 85E7NQ de 2024 est vendu à 1 199,99 euros, mais grùce à une ODR de 100 euros, il revient à 1 099,99 euros chez plusieurs e-commerçants : Boulanger, la Fnac et Darty.

Une dalle Qled géante

En concevant le modĂšle 85E7NQ, Hisense a tenu Ă proposer un Ă©cran trĂšs fin encadrĂ© de bordures quasi invisibles, ce qui permet ainsi de laisser toute leur place aux images. La piĂšce maĂźtresse de cette rĂ©fĂ©rence reste tout de mĂȘme sa dalle de 85 pouces, une taille qui devrait donner l’impression Ă ses utilisateurs d’ĂȘtre au cinĂ©ma comme seul un vidĂ©oprojecteur pourrait le faire. Il convient de s’assurer avant l’achat que vous possĂ©dez la place nĂ©cessaire dans votre salon, autant en surface, qu’en recul. Un Ă©cran de 85 pouces demande en effet un recul d’au moins 250 cm.

Parmi ses autres atouts, on compte Ă©videmment sa dalle Qled qui offre une excellente qualitĂ© d’image, avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants. Ce tĂ©lĂ©viseur fournit des dĂ©tails plus prĂ©cis et des images plus rĂ©alistes grĂące Ă sa compatibilitĂ© 4K HDR. ll est aussi compatible avec les meilleures normes vidĂ©os, Ă savoir, le HDR, HDR10+, et Dolby Vision. CĂŽtĂ© son, Hisense intĂšgre sur son tĂ©lĂ©viseur un systĂšme sonore d’une puissance de 30 W compatible Dolby Atmos et DTS Virtual X.

Un TV sans Google TV, mais réussi

Les joueurs et les joueuses ne vont pas pouvoir profiter pleinement de cette grande diagonale. En effet, le TV n’est pas vraiment optimisĂ© pour le jeu vidĂ©o, puisque la dalle n’intĂšgre pas de ports HDMI 2.1 et se trouve limitĂ©e Ă 50 Hz et ne propose donc pas de la 4K avec un taux de rafraĂźchissement aussi Ă©levĂ© pour cette dĂ©finition. NĂ©anmoins, le constructeur propose tout de mĂȘme la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode). Cette derniĂšre permet de rĂ©duire au maximum la latence, et d’obtenir une expĂ©rience de jeu plus fluide.

Quant Ă l’interface, le TV ne profite pas de Google TV, mais tourne sous Vidaa U, le systĂšme d’exploitation maison de la marque. Cet OS donne accĂšs Ă plusieurs applications populaires comme Netflix, Prime Video ou Dinsey+, mais il est dĂ©pourvu des services de replay. L’interface est simple Ă apprĂ©hender et vous pouvez d’ailleurs la personnaliser en y ajoutant vos applications ou chaĂźnes prĂ©fĂ©rĂ©es. Et les assistants, Google Assistant ou encore Alexa sont de la partie, pour contrĂŽler votre TV avec votre voix.

Le modÚle Hisense 85E7NQ prend énormément de place une fois installée, si vous souhaitez un écran avec une diagonale légÚrement inférieur, nous vous invitons dÚs maintenant à consulter notre guide des meilleures TV 4K de 75 pouces (OLED, QLED ou Full LED).

