Voici un énorme TV 4K Philips Ambilight pas cher de 75″ pour votre salon, avec en prime une barre de son offerte

Envie de tester la technologie Ambilight de chez Philips sur un écran géant ? Cette offre est faite pour vous : le modèle 75PUS8079 de 75 pouces se négocie à 851 euros, avec une barre de son offerte.

Pour profiter pleinement de vos films à la maison, un téléviseur avec une grande diagonale procure davantage d’immersions et assure une bonne expérience de visionnage. Et, en optant pour un modèle de chez Philips, vous avez un TV qui procure une meilleure immersion et rend vos contenus plus dynamiques grâce à la fonction Ambilight. Si vous êtes intéressés, le Philips 75PUS8079 profite d’une belle remise et se déniche même avec une barre de son offerte.

Ce Philips 75PUS8079 est un bon TV pour …

Sa très grande dalle 75 pouces avec l’Ambilight

Compatible 4K HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

La présence de ports HDMI 2.1, les technologies ALLM et VRR

Au lieu d’un prix barré à 1 088,93 euros, le TV Philips Ambilight 75PUS8079 avec la barre de son Philips TAB5109 est aujourd’hui proposé à 851,90 euros le site pc componentes.

Un TV de qualité, et doué pour le gaming

Même s’il ne dispose pas de dalle Oled ou Qled, le téléviseur Philips 75PUS8079 affiche une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) pour offrir une bonne qualité d’image. Il dispose aussi des compatibilités HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son côté, le processeur Philips Pixel Precise optimise la qualité de l’image pour offrir des images nettes, des couleurs riches et des mouvements fluides.

On a la bonne surprise de profiter de la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. On trouve également le taux de VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide. En revanche, si le TV intègre des ports HDMI 2.1, il n’est pas vraiment optimisé pour le jeu vidéo, car la dalle est limitée à 50 Hz et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraîchissement aussi élevé pour cette définition. Vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X.

Pour regarder des films sur grand écran, dans une ambiance chaleureuse

Ce téléviseur Philips dispose d’une diagonale de 75 pouces, soit 189 cm, ce qui en fait un téléviseur d’une taille considérable, donc veillez à avoir suffisamment de place dans votre salon avant de l’acheter.

Si un écran plus grand est le moyen le plus simple d’obtenir une meilleure immersion, ce n’est pas la seule solution. Spécialité de la firme néerlandaise, la technologie Ambilight sur 3 côtés donne artificiellement davantage de profondeur à l’image, grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné.

Enfin, ce modèle s’appuie sur Titan OS, le nouveau système d’exploitation maison de la marque. Une interface proche de Google TV, qui propose une variété d’applications préinstallées et la possibilité d’en télécharger d’autres. Elle donne d’ailleurs accès aux applications de streaming les plus populaires telles que Netflix, Prime Video, Disney+ et MyCanal, etc. Les compatibilités avec Google Assistant, et Amazon Alexa sont aussi de la partie pour profiter du contrôle vocal.

