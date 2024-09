La Fnac et Darty retirent 40 % à ce TV 4K Samsung Qled géant de 85 pouces juste avant les French Days

Un téléviseur de 85 pouces, c’est grand et le prix est aussi élevé que sa taille. Certains marchands n’hésitent pas à casser le prix de ses gigantesques TV, c’est le cas de Darty et la Fnac qui font perdre 1 200 euros à cette référence Qled de Samsung en 85 pouces. Â

Samsung TQ85Q70D // Source : site officiel

Si vous recherchiez un téléviseur avec une énorme diagonale pour regarder vos films et séries, vous voilà servi. Avec un dalle 4K Qled 100 Hz de 85 pouces, le modèle TQ85Q70D de Samsung propose une excellente expérience de visionnage. Seul hic, il faut y mettre le prix… Heureusement, le prix baisse aujourd’hui de 1 200 euros sur cette référence.

Pourquoi choisir ce TV Samsung TQ85Q70D ?

Une énorme surface d’affichage de 85 pouces

Qled compatible 4K, HDR10, HDR10+, et Atmos

Une smart TV fluide, avec des ports HDMI 2.1 4K@120Hz

De base à 2 999 euros, le téléviseur Samsung Qled TQ85Q70D bénéficie actuellement de 40 % de réduction sur le site Darty, et s’affiche désormais à 1 799 euros. L’offre est également disponible chez la Fnac.

Quand le cinéma s’invite dans votre salon

La pièce maîtresse du Samsung TQ85Q70D est la taille de son écran : on a ici droit à une dalle de 85 pouces, 216 centimètres, soit une taille considérable, qui devrait donner l’impression à ses utilisateurs d’être au cinéma comme seul un vidéoprojecteur pourrait le faire. En plus, cette référence se présente sous la forme d’un écran très fin encadré de bordures quasi invisibles, ce qui permet ainsi de laisser toute leur place aux images. Attention, assurez-vous d’avoir l’espace suffisant pour accueillir une telle taille d’écran et d’un recul d’au moins 250 cm.

Sa dalle Qled offre une excellente qualité d’image, avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants. Ce téléviseur fournit des détails plus précis et des images plus réalistes grâce à sa compatibilité 4K HDR. ll est aussi compatible avec les meilleures normes vidéos, à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG, mais pas Dolby Vision. Côté son, on trouve la technologie sonore Dolby Atmos pour un son plus riche.

À l’aise pour le gaming

Sur ce TV, les joueurs et joueuses ne sont pas non plus négligés. Si vous disposez d’une console next-gen (PS5 ou Xbox Series X), ce modèle comporte quatre ports HDMI 2.1, et autorise un contenu 4K à 120 images par seconde. Le taux de rafraîchissement de la dalle, à 100 Hz, permet une excellente fluidité d’image. La technologie ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet est aussi de la partie, afin de profiter d’une réactivité accrue lors des parties, sans déchirures d’écran.

Enfin, ce TV s’appuie sur le système Tizen de Samsung, qui offre plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby seront de la partie pour toutes vos requêtes vocales. Et si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Si la technologie Oled vous plaît davantage, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV Oled du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.