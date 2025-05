Amazon baisse déjà le prix du vidéoprojecteur Xiaomi Smart Projector L1 Pro (Google TV) durant les French Days

À peine sorti, le nouveau vidéoprojecteur connecté haut de gamme de Xiaomi voit son prix fondre au soleil sur Amazon, à l’occasion des French Days : au lieu de 399 euros, il est affiché à 319 euros. De quoi s’équiper à moindres frais pour cet été !

Présenté en mars dernier, à l’occasion du MWC 2025, aux côtés d’une version allégée, le vidéoprojecteur Smart Projector L1 Pro de Xiaomi place la barre plutôt haut. Particulièrement compact, Full HD et intégrant Google TV, cet appareil se positionne en effet comme un excellent compagnon pour des soirées cinéma ou foot. Mais la vraie bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre plus pour profiter d’une réduction : Amazon baisse son prix de 80 euros durant les French Days.

Les points forts du Xiaomi Smart Projector L1 Pro

Corrections automatiques et bon contraste

Google TV embarqué et son lot d’applications

Facile à installer

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi Smart Projector L1 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 319 euros sur Amazon durant les French Days.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Smart Projector L1 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le cinéma intelligent à domicile

Le Xiaomi Smart Projector L1 Pro transforme n’importe quelle pièce en salle de cinéma grâce à sa résolution Full HD (1920 x 1080) et sa luminosité de 400 lumens (contre 200 pour le modèle en dessous). De quoi offrir des images nettes et lumineuses jusqu’à 120 pouces. Xiaomi a opté pour le système d’exploitation Google TV, plutôt que son propre OS, et c’est une bonne chose. L’interface est simple d’utilisation, bien pensée et, surtout, donne accès aux principales plateformes de streaming telles que Netflix, YouTube et Prime Video. ​

À cela s’ajoutent des fonctionnalités intelligentes qui apportent un vrai confort d’utilisation. Ainsi, le L1 Pro ajuste automatiquement la mise au point, corrige la distorsion trapézoïdale et évite les obstacles sur la surface de projection. De quoi profiter d’une projection dans les meilleures conditions, et ce, même si l’environnement n’est pas optimal.

Côté son, l’appareil est équipé de deux haut-parleurs de 5 W certifiés Dolby Audio. De quoi offrir une expérience sonore immersive, éliminant le besoin d’enceintes externes pour une utilisation en petit comité

Compatibilité et format compact

Avec des dimensions de 210 × 128 × 189 mm et un poids de 2 kg, le L1 Pro est facilement transportable et s’intègre discrètement dans tout intérieur. Son design est également très plaisant, ce qui en fait presque un objet de décoration pour les habitations modernes.

Enfin, connectivité, le projecteur propose le Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.0, ainsi que des ports HDMI, USB et une prise casque, assurant une compatibilité avec divers appareils. Le seul point sombre, c’est qu’il ne permet de fonctionner sur une batterie externe. Pas question de l’emporter en camping, à moins d’avoir une prise de courant à proximité, mais pour certains, ce n’est qu’un détail.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Smart Projector L1 Pro.

