La Xbox Series X retombe à son prix de lancement avec un casque Konix Nemesis offert chez E.Leclerc

Depuis sa sortie, la Xbox Series X a vu son prix être augmenté de 50 euros. E.Leclerc remet les pendules à l’heure en repassant son tarif à 499 euros et vous offre un casque filaire d’une valeur de 20 euros.

Quand elle est sortie en novembre 2020, la Xbox Series X était tout simplement la console la plus puissante du marché, quelques têtes devant la PlayStation 5. Bon, depuis la PS5 Pro est sortie et a mis tout le monde d’accord (ou pas, vu son prix et l’absence de lecteur disque). Microsoft semble d’ailleurs tourner son avenir vers une console portable capable de concurrencer la Switch 2. En l’attendant, vous pouvez profiter de la Xbox Series X en duo avec un casque Konix Mythics Nemesis filaire et 70 euros de réduction.

Les points forts de la Xbox Series X

Elle a beau être puissante, elle ne fait pas de bruit

Le Xbox Game Pass, certes payant, est un super concept

Elle est rétrocompatible avec toutes les générations de Xbox

Lancée à 499,99 euros puis passée à 549,99 euros, la Xbox Series X se retrouve à 499 euros chez E.Leclerc. Pour ne rien gâcher, vous avez en cadeau un casque filaire Konix Mythics Nemesis, d’une valeur de 19,99 euros.

Une console Xbox pour lire tous vos jeux

La Xbox Series X est une console de salon qui brille par sa sobriété. Vous avez entre les mains un pavé noir de 15,1 x 15,1 x 30,1 cm pour quand même 4,45 kg. Une belle bête qui peut être posée debout ou allongée, équipée d’un lecteur disque capable de lire vos jeux depuis la première Xbox. Attention toutefois, si un grand nombre de titres sont compatibles, ils ne le sont pas tous. Mais ça donne une occasion de se plonger dans des jeux qui ont fait l’Histoire de la console de Microsoft.

Une fois allumée, ce qui surprend c’est qu’elle ne fait pas de bruit. Le lecteur disque en fait un peu de temps en temps s’il est en train de lire une galette. Mais si vous jouez à un jeu dématérialisé, vous n’aurez aucun bruit qui vient vous déranger. La console propose une connectique qui va à l’essentiel avec un port USB-A en façade (pour charger la manette par exemple), deux ports USB-A à l’arrière, un port Ethernet et HDMI Out. Vous avez aussi un port pour étendre le stockage, un format propriétaire qui coûte plus cher qu’un SSD M.2 classique comme sur la PS5, ce qui est dommage.

La Xbox Series X et le Game Pass : un mariage solide

Microsoft et ses Xbox Series (S et X) sont compatibles avec le Xbox Game Pass. Un service d’abonnement en ligne qui permet non seulement de jouer à vos jeux multi, mais aussi d’accéder à un vaste catalogue de titres, régulièrement renouvelé, à télécharger sur votre console ou jouable depuis le Cloud. Ce qui permet d’essayer des titres dans lesquels vous n’auriez pas investi, découvrir des pépites méconnues ou tester des nouveautés le jour de leur sortie.

C’est un coût supplémentaire, mais le service est vraiment intéressant, notamment avec le système de Cloud qui fait que vous pouvez même jouer sur votre smartphone. Il y a fort à parier que le Game Pass sera l’un des atouts de la future console portable de Microsoft. En plus, dans sa version Ultimate, vous pouvez l’utiliser aussi sur PC et accéder aux mêmes titres (en tout cas ceux compatibles) et profiter d’une progression cross plateforme. Ce qui signifie que vous pouvez commencer une partie sur Xbox Series X et la continuer sur PC, et vice versa.

Pour en apprendre plus sur les capacités de la Xbox Series X, vous pouvez consulter notre test complet.

