Google va avoir son chargeur « MagSafe », mais avec un petit inconvénient

Les Pixel 10, prochains téléphones star de Google, ne sont pas attendus avant de longues semaines, mais cela n’empêche pas les rumeurs de tourner à plein tube et la dernière concerne la charge sans fil des appareils.

Crédit : Unsplash

Bien que quasiment aussi vieille que l’iPhone lui-même, la charge sans fil a mis du temps à s’imposer auprès du grand public. En 2020, Apple a fait faire un bond à cette technologie en collant des aimants dans ces iPhone permettant d’aligner parfaitement les bobines de chargement. Aujourd’hui, Google devrait bientôt copier sur son voisin, avec un petit compromis, si l’on en croit les dernières rumeurs.

D’après des informations exclusives obtenues par Android Authority, les Pixel 10 pourraient bien adopter une technologie de charge sans fil type « MagSafe », mais intégré à la coque du téléphone plutôt qu’au mobile en lui-même.

Coque obligatoire

Il semblerait en effet que Google prépare une gamme d’accessoire magnétique surnommé « Pixelsnap » qui offrirait le même confort d’utilisation que le Magsafe avec des aimants et une galaxie de gadgets plus ou moins utiles allant du chargeur sur pied à l’anneau à coller au dos de son téléphone.

Mais plutôt que de mettre les aimants dans le téléphone donc, Google les déporterait dans une coque officielle, indispensable à l’utilisation des accessoires Pixelsnap. Un choix regrettable tant du point de vue technologique qu’économique. En effet, cela obligerait les propriétaires de Pixel 10 à acheter un gadget supplémentaire juste pour profiter d’une fonction dont la plupart des iPhone depuis 5 ans profitent nativement.

Les Galaxy S25 ont aussi beosin d’une coque w MagFit » pour égaler la Magsafe d’Apple // CRédit : Spigen

S’il y a fort à penser que Google veut faire de sa gamme Pixelsnap un vrai concurrent au Magsafe, le géant de la recherche semble monter au front de façon très timide. Un choix pas si étonnant quand on regarde la concurrence, cela dit, puisque Samsung et OnePlus ont fait le même avec les Galaxy S25 et le OnePlus 13.

Android peine à rattraper la concurrence

Les fabricants de modèles Android semblent avoir bien du mal à proposer des solutions de recharge sans fil pratiques et innovantes malgré le fait que ce sont eux qui ont inauguré l’arrivée de cette technologie dans le monde mobile. Après des débuts prometteurs, la charge sans fil semble s’être technologiquement quelque peu tassée pour devenir une solution de dépannage plus qu’une vraie alternative au câble.

Il semblerait que Google prépare aussi un chargeur 45 watts (filaire cette fois-ci) avec deux ports USB-C pour simplifier la recharge de deux appareils en simultanées. Reste à savoir si les Pixel 10 prendront en charge une telle puissance, puisque les Pixel 9 et 9 Pro n’embarquaient pas de telles capacités.