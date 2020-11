MagSafe pour l’iPhone 12 : les accessoiristes font mieux qu’Apple

Moment, Belkin, Peak Design... les meilleures idées d'accessoires MagSafe ne viennent pas d'Apple, mais des accessoiristes et autres spécialistes. Tour d'horizon de la nouvelle technologie lucrative pour l'écosystème d'accessoires d'Apple

Nos premiers tests d’iPhone 12 sont en ligne, avec celui du 12 Pro et celui du 12, tandis que les 12 Mini et 12 Pro Max sont enfin disponibles à la vente. Une des fonctionnalités communes à ces modèles est l’arrivée de MagSafe.

Le nom de la technologie disponible sur les MacBook avant l’arrivée de l’USB-C a été ressorti du placard et remis au goût du jour pour l’iPhone. C’est de la charge sans fil Qi, comme tous les produits qui ont la charge sans-fil, mais Apple y a ajouté une bande magnétique qui est utilisée comme un aimant.

Ce nouveau MagSafe ouvre la voie pour faire de la charge magnétique sans fil la pièce maîtresse de la façon dont nous chargeons tous nos appareils à l’avenir. Il suffit de regarder le nouveau chargeur MagSafe Duo, un support de chargement sans fil pour l’Apple Watch et l’iPhone, pour se rendre compte du potentiel de cette technologie. Vendu à 150 euros, ce qui est loin d’être accessible, le MagSafe Duo ne semble néanmoins que la partie émergée de cet écosystème d’accessoires.

Chez les accessoiristes de smartphones, on retrouve de bien meilleures idées… et beaucoup plus accessibles.

Paré pour la photo chez Moment

Moment, par exemple, a annoncé sa première gamme de produits MagSafe. La gamme comprend des étuis et une large sélection de supports qui vous permettront de fixer beaucoup de choses à votre iPhone 12 ou votre iPhone 12 à beaucoup de choses. C’est le cas du trépied ou encore du flash LED.

Bekin au rendez-vous

Belkin, de son côté, a annoncé un support à clip intégré qui se fixe dans un véhicule. Un système de rotule intégré permet de basculer l’iPhone du portrait au paysage d’une seule main. Le support gère également les câbles à l’arrière pour stocker un câble Lightning.

Belkin devrait avoir l’une des gammes les plus fournies : ils ont déjà un dock d’induction 3-en-1 pour charger son Apple Watch, ses AirPods Pro et son iPhone 12.

Peak Design y va à fond

Peak Design, connu pour ses sacs conçus pour les photographes baroudeurs, a lancé une campagne Kickstarter dédiée à MagSafe. Supports de vélo, supports de voiture, supports muraux, supports de moto, des chargeurs sans fil, même un trépied mobile qui se replie complètement.

Cette initiative n’est pas directement liée à MagSafe, mais les accessoires seront compatibles avec la technologie d’Apple. Cela se nomme Slimlink, c’est le nouveau système de fixation mis au point par Peak Design pour faire fonctionner les accessoires rapidement et facilement avec son smartphone.

Il y a ce porte-cartes qui se fixe au dos du smartphone, une fixation adhésive pour voiture fabriquée en aluminium anodisé avec tête articulée, deux fixations pour vélo qui comprennent le système de fixation solide et dont l’une inclue une monture compatible avec les action-cams ou des lumières, ou encore une fixation murale adhésive pour fixer son smartphone dans sa salle de bain, cuisine ou tout autre mur.

Une technologie lucrative

Et si, au lieu d’acheter un étui à batterie étendue pour votre iPhone, vous pouviez rapidement attacher une batterie magnétique ? C’est pour le moment au stade de concept.

Quoi qu’il en soit, MagSafe est une nouvelle technologie lucrative pour l’écosystème d’accessoires d’Apple et ouvre des perspectives très intéressantes.