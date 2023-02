Traitez-moi de daron, mais ce smartphone à clavier m’a tapé dans l’œil

Le MWC est aussi l'occasion de découvrir des appareils surprenants, sortant de l'ordinaire. L'Astro Slide est indubitablement l'un de ceux-là.

Alors que c’était la norme au milieu des années 2000, un smartphone proposant un clavier physique apparait aujourd’hui comme un OVNI, un anachronisme. Pourtant, la marque Planet Computer a réussi à me convaincre qu’il faudrait redonner sa chance à ce format en 2023.

Un véritable ordinateur de poche

Le Planet Computer Astro Slide 5G est donc avant tout un smartphone sous Android. Il propose un écran Amoled de 6,39 pouces Full HD+ (2340 x 1080 pixels), une puce MediaTek Dimensity 800, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage avec Android 11 pré-embarqué. L’appareil photo arrière mise sur un capteur de 48 mégapixels développé par Sony, mais la marque ne donne pas de détails sur le reste de l’appareil photo ce qui n’est pas très prometteur.

Soyons honnêtes, ce ne sont pas ces caractéristiques qui me feront acheter ce smartphone. C’est la fiche technique typique d’une petite marque de smartphones, jusqu’à la version d’Android en retard dès la sortie d’usine.

Ce qui m’a intéressé avec ce produit, ce sont les petites idées que la marque a pu intégrer. Avant de passer au plat principal, il y a par exemple, la présence de deux ports USB-C. De quoi brancher un périphérique (clé USB, écouteurs, etc.) pendant que l’on recharge le smartphone, ou alors recharger un accessoire sans prendre une deuxième prise électrique.

La marque promet aussi l’intégration d’un GNU/Linux en dual boot et un bouton entièrement programmable par l’utilisateur. On commence à percevoir la clientèle cible du produit.

Un clavier physique en 2023

Disons-le, le point fort de ce smartphone, c’est bel et bien son clavier physique. Il prend de la place et de l’épaisseur, mais le smartphone n’est pas beaucoup plus lourd que nos briques modernes.

Je trouve que ce format reprend complètement tout son intérêt en 2023 alors que nos smartphones sont devenus de vrais petits ordinateurs assez puissants. Évidemment, un clavier physique ne devrait pas convaincre le grand public, mais il mériterait bien davantage une appellation « Pro » que bon nombre de ses concurrents.

Je ne peux pas nier un petit brin de nostalgie en découvrant l’appareil. Mon tout premier smartphone était le Motorola Milestone, dont on retrouve encore le test, d’époque, sur Frandroid.

Prendre le contrôle d’une machine distante, pouvoir gérer quelques scripts en lignes de commande, ou même finir l’écriture d’un article en déplacement, un tel clavier peut vraiment rendre service. Les claviers tactiles ont fait beaucoup de progrès, mais ils ne peuvent pas vraiment remplacer un clavier physique, en particulier si vous n’écrivez pas en français (lignes de commande, programmation, etc.).

Alors, traitez-moi de vieux, mais j’ai été plutôt séduit lors de notre prise en main de ce smartphone. Malheureusement, le prix du smartphone dissuade immédiatement de toute velléité d’achat. Comptez 943,95 euros HT ou 1132,74 euros TTC. Le prix à payer pour ce qui est probablement une production à très petite échelle. Le site de la marque promet bien une version AZERTY pour la France.

Espérons qu’un plus gros fabricant s’essayera à nouveau à cette aventure.