Accessoires iPhone 14 : notre sélection de coques, protections, chargeurs

Ça y est, les nouveaux iPhone sont disponibles ! À cette occasion, nous avons préparé une sélection des meilleurs accessoires pour l'iPhone 14 et ses déclinaisons. Au menu, des chargeurs, des coques et des protections d'écran.

Les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max sont là ! Si vous avez craqué pour un des nouveaux fleurons d’Apple, vous vous posez peut-être maintenant la question des accessoires… Nous sommes là pour vous éclairer. Quel type de coque choisir ? Quel chargeur est le plus pratique ? Est-il nécessaire de protéger l’écran ? Qu’ils soient indispensables, tels que le bloc secteur, pratiques, ou simplement esthétiques, nous avons fait le tri pour vous proposer une sélection pointue des meilleurs accessoires pour accompagner votre nouvel iPhone 14.

Un bloc secteur USB classique pour iPhone 14

La première chose que vous devriez faire en commandant votre nouvel iPhone 14, c’est acheter également un adaptateur secteur. En effet, depuis l’iPhone 12, Apple n’en fournit plus. Seul un câble Lightning d’un mètre est intégré dans la boite. Si vous n’aviez pas déjà un iPhone 13 ou 12, et souhaitez recharger correctement votre iPhone, il vous faudra donc un bloc secteur adapté. Pour profiter pleinement de la charge rapide, il est nécessaire de choisir un chargeur compatible avec la norme PPS.

Le choix le plus logique est bien entendu le bloc secteur officiel d’Apple. Tout simple, il fournit 20 W et dispose d’un seul port USB-C.

Sinon, si vous souhaitez plus de puissance, notamment pour pouvoir utiliser votre bloc secteur avec d’autres appareils, nous vous recommandons chaudement le chargeur Anker Nano II qui monte à 30 W.

Un chargeur MagSafe compatible à l’iPhone 14

Au cœur de notre sélection des meilleurs accessoires MagSafe, vous trouverez une flopée de produits. Le chargeur officiel MagSafe fournit 15 W à pleine puissance. S’il est utilisé avec un modèle non compatible MagSafe, par exemple un iPhone plus ancien, il fonctionnera quand même et fournira alors 7,5 W.

Attention, le chargeur MagSafe n’est malheureusement pas livré avec un bloc secteur. Il sera donc indispensable que vous en achetiez un de minimum 20 W.

En alternative, Belkin propose également sa propre version du chargeur Magsafe, en trois coloris différents. Bon point, il est compatible avec la recharge sans fil à 15 W. Là aussi, il vous faudra acheter un bloc secteur 20 W en sus.

En outre, le fabricant propose aussi un petit chargeur plus modeste qui délivre seulement 7,5 W, mais est livré avec un câble de 2 mètres et un bloc secteur, le tout à petit prix.

La coque iPhone 14 compatible MagSafe

Avec sa technologie MagSafe, Apple a eu le nez creux. En effet, la charge sans fil du constructeur n’est pas compatible avec les coques lambdas du commun des mortels. Si vous voulez utiliser la charge sans-fil, et protéger votre iPhone à 1200 euros, il vous faudra obligatoirement investir dans une coque compatible, c’est-à-dire intégrant des aimants parfaitement placés.

Il existe des modèles officiels en plastique transparent, en silicone ou bien en cuir. Nous ne recommandons cependant pas spécialement les coques en cuir d’Apple, car elles se patinent et s’abiment trop vite. Investissez plutôt dans la coque en silicone proposée par la marque à la pomme.

D’autres marques qu’Apple proposent par ailleurs des coques compatibles, à l’image de Rhinoshield. Si vous cherchez un modèle solide, optez pour la robuste coque SolidSuit pour iPhone 14. Le célèbre constructeur spécialisé sur les coques propose aussi d’autres modèles, notamment une coque transparente similaire à ce que fait Apple. Les quatre modèles d’iPhone 14 sont représentés.

Si vous ne comptez pas utiliser le chargeur MagSafe ou un des accessoires, vous pouvez alors acheter une coque de base, qui sera a priori moins chère.

Un accessoire Magsafe

À nos yeux, la batterie externe MagSafe est l’accessoire le plus utile. Cette petite batterie aimantée au dos de votre iPhone est ainsi capable d’en augmenter considérablement l’autonomie. Apple annonce jusqu’à 60 % d’autonomie supplémentaire pour les iPhone 14 et iPhone 14 Pro, et jusqu’à 40 % pour l’iPhone 14 Pro Max.

Le porte-cartes compatible MagSafe a une fonction plus anecdotique — selon nous. Il pourra bien sûr être pertinent si vous aimez centraliser vos cartes et que vous n’avez même pas de portefeuille. Il ne peut cependant accueillir que trois cartes, et en cas de perte ou de vol de votre iPhone… vous perdez aussi vos cartes bancaires.

Un meilleur câble Lightning pour l’iPhone 14

Le câble Lightning livré avec les iPhone 14 mesure un mètre de long, ce qui est bien trop court pour le commun des mortels. Il sera judicieux d’investir dans un second câble USB-C – Lightning plus long et sans doute plus résistant.

Belkin (toujours eux !) propose d’excellents câbles de 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres au choix, en nylon tressé, ce qui évite que la gaine ne se déchire, tout particulièrement près du connecteur.

Quelle protection d’écran pour iPhone 14 ?

Les écrans des iPhone 14 ont beau être protégés par un Ceramic Shield, il n’en reste pas moins que des chutes ou des chocs répétés peuvent les fragiliser. Pour les plus précautionneux, appliquer une protection en verre trempé peut être une solution rassurante.

Il n’existe pas de protection d’écran officielle, Apple vend les produits tiers de seulement deux marques, à savoir Belkin et Otterbox. Pour les produits Belkin, pour l’iPhone 14, il s’agit en fait des mêmes protections d’écran que pour les iPhone 13 et 13 Pro, l’écran étant similaire. Pour l’iPhone 14 Plus, il s’agit du même format que pour le 13 Pro Max. Les iPhone 14 Pro et Pro Max profitent eux d’un format spécifique, notamment en raison de la pilule qui remplace l’encoche.

Si vous possédez un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max, pour vous procurer les modèles Belkin ou Otterbox, il vous faudra vous rendre sur le site officiel d’Apple.

Spigen propose aussi des modèles de protection d’écran en verre trempé à des tarifs bien plus intéressants.

Notez que quel que soit le modèle choisi, appliquer une protection sur la dalle votre iPhone diminuera inéluctablement la sensibilité, mais aussi la luminosité de l’écran.

