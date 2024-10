OnePlus 13 : le prix du smartphone devrait augmenter, mais il y a quelques bonnes nouvelles

Des fuites récentes sur le réseau social chinois Weibo ont révélé des informations intéressantes sur le prochain flagship de OnePlus. Le OnePlus 13, attendu pour bientôt en Chine, apporterait une amélioration significative en termes de sécurité et d’expérience utilisateur.

D’après le leaker Digital Chat Station sur Weibo, la nouveauté la plus notable du OnePlus 13 serait l’adoption d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons, remplaçant le capteur optique du OnePlus 12. Cette technologie, déjà présente sur le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Pixel 9 Pro, offre une reconnaissance plus rapide, plus précise et plus sécurisée. Un autre avantage non négligeable : il fonctionnera même avec des doigts mouillés ou sales.

Le OnePlus 13 arborerait un écran OLED de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, on trouverait le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 4, potentiellement renommé « Snapdragon 8 Elite ». Une configuration avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage pourrait même voir le jour.

Le OnePlus 13 va voir son prix augmenter

La partie photo n’est pas en reste. Le module arrière comprendrait un capteur principal de 50 MP (Sony LYT-808), un ultra grand-angle de 50 MP (Samsung JN5) et un périscope de 50 MP offrant un zoom optique 3x (Sony LYT-600).

L’autonomie promettrait aussi d’être impressionnante avec une batterie d’au moins 6000 mAh, compatible avec la charge rapide filaire 100W et sans fil 50W. La recharge magnétique sans fil serait également de la partie. Enfin, OnePlus franchirait un cap en matière de résistance, avec une certification IP68/69 contre la poussière et l’eau.

Avec tous ces changements, il fallait s’y attendre, tout porte à croire que le prix va augmenter. En Chine, le modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage serait proposé à 5 299 yuans, soit une hausse de 10,4% par rapport au OnePlus 12, toujours selon les informations de Digital Chat Station. Si cette tendance se confirme en France, la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pourrait se rapprocher des 1000 euros. Malgré cette hausse, OnePlus resterait l’un des smartphones les plus compétitifs sur le marché des smartphones haut de gamme.

Le lancement du OnePlus 13 en Chine serait imminent, tandis que sa sortie mondiale devrait intervenir début 2025. Reste à voir si ces améliorations justifieront la hausse de prix aux yeux des consommateurs.