Comment le OnePlus 13 voudrait mettre tout le monde KO avec sa batterie

Le OnePlus 13 profiterait d'une batterie de 6000 mAh dans le cadre d'un effort commun mené par Oppo, Realme et OnePlus. Reste à savoir ce que cela impliquera pour le poids et l'épaisseur du smartphone.

L’autonomie des smartphones est un critère essentiel pour bon nombre de personnes à l’achat. Un appareil endurant est un appareil qui rassure. Or, le futur OnePlus 13 devrait a priori miser sur cet argument pour séduire les utilisateurs et utilisatrices.

Selon le leaker Smart Pikachu sur Weibo — souvent cité pour ce genre de fuites –, le trio de marques Oppo, OnePlus et Realme prépareraient une salve de smartphones dotés de batterie conséquente à la capacité de 6000 mAh. Rappelons au passage que les trois constructeurs cités appartiennent au même groupe et qu’il ne serait donc pas étonnant de voir leurs appareils partager un tel point commun.

Selon le leaker, ces batteries seraient à prévoir sur la série des Oppo Find X8, sur le Realme GT 6 Pro et, on l’a dit, sur le OnePlus 13. En outre, la prochaine génération de smartphone pliant chez Oppo pourrait aussi y goûter.

Un équilibre à trouver

Précisons que ce ne serait pas la première fois que l’on croise une batterie de 6000 mAh sur des smartphones. Toutefois, ce n’est pas une pratique courante pour des raisons évidentes d’encombrement. Un plus grand accumulateur nécessite forcément plus de place, et donc un téléphone plus imposant.

Toute la difficulté est donc évidemment de trouver le bon équilibre entre grosse capacité de batterie et encombrement modéré. Le tout avec une charge rapide efficace (ce qui affecte aussi la taille de l’accumulateur). Dans cet exercice, on peut notamment citer les efforts de Honor avec sa technologie silicium carbone qui permet d’optimiser la densité de la batterie de ses smartphones comme c’est le cas sur le Magic 6 Pro. Peut-être qu’Oppo, OnePlus et Realme planchent sur une technique similaire.

Dans le cas du OnePlus 13, rappelons que son prédécesseur, le OnePlus 12, embarque déjà une batterie déjà conséquente de 5400 mAh et pèse 220 grammes. Le challenge ici serait donc d’augmenter la capacité de 600 mAh — ce qui n’est pas négligeable — tout en évitant d’augmenter le poids et l’épaisseur de l’appareil et, si possible, sans faire de sacrifice sur la charge rapide à 100 W.

Le OnePlus 13 verra sans doute le jour à la fin de l’année en Chine avant de débarquer en Europe début 2025.