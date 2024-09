OnePlus 13 : on en sait plus sur ce smartphone qui s’annonce très puissant

Les fuites autour du OnePlus 13 s’enchaînent alors que le smartphone devrait être présenté le mois prochain. Il proposerait ainsi 24 Go de RAM maximum, mais avec un prix en hausse.

Le dos du OnePlus 13 ? // Source : OnePlus Club

Le mois prochain devrait être présenté le Snapdragon 8 Gen 4, le tout dernier SoC de Qualcomm et probablement le plus puissant du marché. On sait déjà que certains smartphones qui en seront équipés seront annoncés dans la foulée, comme le OnePlus 13.

Un OnePlus 13 surpuissant au programme, mais plus cher

C’est 91Mobiles qui rappelle que les fuites se multiplient ces derniers semaines autour de ce smartphone OnePlus haut de gamme, fleuron du constructeur, après un OnePlus 12 réussi. Ce prochain modèle serait lancé avec une configuration à 12 ou 24 Go de RAM, comme cette année. Cette seconde configuration devrait être accompagnée de 1 To de stockage.

Le OnePlus 12 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La mauvaise surprise, c’est bien sûr le prix. OnePlus pourrait augmenter le coût de la version avec 24 Go de RAM. Mais rassurez-vous, puisque vous n’aurez pas à dépenser plus, pour la simple et bonne raison qu’elle pourrait être réservée à la Chine. C’était déjà le cas l’année dernière : le OnePlus 12 n’était disponible qu’avec 12 ou 16 Go de mémoire vive. Difficile d’anticiper le prix français du OnePlus 13. Pour rappel, il avait été lancé à 969 euros avec 12 Go de RAM et à 1099 euros avec 16 Go de RAM. Si effectivement le prix augmente, il pourrait passer la barre des 1000 euros.

Ce qu’on sait d’autre du OnePlus 13

Ce smartphone serait doté d’un écran courbé sur les côtés Oled LTPO de 6,82 pouces, une grande diagonale donc. Côté photo, on trouverait quatre capteurs photo :

Un capteur principal Sony LYT808 de 50 Mpx, f/1,4 (le même que sur le OnePlus 12, mais avec une ouverture un peu plus grande) ;

Un capteur périscopique Sony LYT600 de 50 Mpx ;

Un capteur ultra-grand-angle de 50 Mpx ;

Un capteur selfie.

Le OnePlus 12 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Quant à la batterie, elle aurait une capacité de 6000 ou 6100 mAh, soit un gain conséquent par rapport au modèle précédent (5400 mAh). De quoi augurer peut-être une hausse de l’autonomie. La puissance de charge serait de 100 W en filaire et de 50 W en sans-fil. Enfin, le OnePlus 13 serait livré avec Android 14, offrirait une résistance à l’eau et à la poussière IP69.