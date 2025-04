Si vous utilisez WhatsApp sur Windows, faites attention à cette nouvelle faille de sécurité grave

La popularité WhatsApp en fait une cible de choix pour les pirates en tout genre. La preuve, une faille de sécurité importante vient d’être découverte dans la version Windows de l’application.

Frandroid

Que pourrait-il arriver de grave en ouvrant un simple .jpg ? Hé bien, tout et n’importe quoi, semblerait-il. Une nouvelle faille de sécurité découverte dans la version Windows de WhatsApp peut permettre à des pirates mal intentionnés d’exécuter du code sur votre machine à l’aide d’un simple fichier image.

Comme l’explique Bleeping Computer il s’agit en réalité d’une arnaque plus complexe qu’un simple envoi de photo.

Un .exe maquillé

La faille que WhatsApp a rendue publique permet en réalité de faire passer un fichier .exe ou autre script du genre pour une simple photo ou vidéo. Ainsi, un fichier malveillant bêtement renommé en .JPG peut se faire passer pour une photo et, au téléchargement, commencer à infecter votre machine.

Des serveurs européens, une offre valable à vie Découvrez les offres de pCloud : 2, 5 ou 10 To de stockage, situés dans des serveurs européen et sans abonnement, pour 5 personnes. Le gestionnaire de mots de passe est offert !

Cette mauvaise implémentation de l’identifiant de format ne touche fort heureusement que les versions de WhatsApp inférieur à la 2.2450.6. Autrement dit, il existe déjà un correctif pour ce problème qui prend la forme d’une simple mise à jour.

Pour vérifier la version de l’app WhatsApp que vous utilisez sur Windows, rien de bien sorcier. Ouvrez votre application, cliquez sur la roue crantée présente sur le panneau de gauche et enfin, cliquez sur « Aide ». Vous devriez voir la version actuellement installée sur votre machine.

WhatsApp sur le Microsoft Store // Crédit : Frandroid

Si cette dernière est inférieure à la version 2.2450.6, alors il est chaudement recommandé d’opérer une mise à jour. Là non plus, rien de bien compliqué. Rendez-vous dans le Microsoft Store, cliquez sur l’onglet « Bibliothèque » en bas à gauche, puis sur « Obtenir les mises à jour ». La dernière version de WhatsApp devrait vous être proposée automatiquement et vous pourrez l’installer d’un clic.

WhatsApp, cible de choix

Si les failles sur la version Windows de WhatsApp sont rares, les versions mobiles de l’application sont, elles, souvent prises pour cible par les internautes malveillants. Il faut dire qu’avec ses presque 3 milliards d’utilisateurs et d’utilisatrices, c’est une cible de choix. À tel point qu’un simple appel via l’application peut parfois devenir dangereux.

Pour aller plus loin

Android : mettre à jour toutes vos applications en même temps sera bientôt possible

Comme sur Windows donc, la meilleure chose à faire est de garder son application bien à jour via les outils embarqués sur l’App Store d’Apple ou le Play Store de Google.