WhatsApp s’offre enfin une application sur PC Windows

Murmurée de longue date, la version UWP de WhatsApp est désormais disponible pour Windows 10 et 11. Il s'agit dans un premier temps d'une version bêta que nous avons pu télécharger sur le Microsoft Store et tester.

Après macOS, Windows a désormais droit à sa version desktop de WhatsApp. La rumeur l’annonçait depuis quelques jours. Depuis ce mardi, il est possible de télécharger la version Universal Windows Platform (UWP) depuis le Microsoft Store en version bêta et de l’installer sur un PC Windows 10 ou Windows 11.

Une fois le logiciel téléchargé, l’installation ressemble beaucoup à celle de la version navigateur jusque-là accessible. Il vous faudra encore avoir votre smartphone à proximité pour jumeler les deux supports et scanner le QR Code.

Mais par la suite, la version Windows prend en charge la nouvelle fonction multi-appareils pour faire tourner WhatsApp sans que votre smartphone soit connecté. Il est donc important d’inscrire votre smartphone dans la fonction bêta multi-appareils depuis les paramètres de l’application mobile.

Un premier pas vers la version universelle autonome

L’application se présente comme une version assez similaire dans son fonctionnement à celle que vous connaissez sur smartphone. Au niveau du design, quelques concessions ont été faites pour se rapprocher de la version web actuelle, avec une petite touche Windows dans l’ergonomie.

Vous pourrez néanmoins avoir toujours accès à vos notifications, votre liste de contacts et de conversations normalement, passer des appels également. Le tout reste chiffré de bout en bout. Si la version web faisait l’impasse sur quelques fonctions, WhatsApp UWP, actuellement en bêta, pourrait à terme hériter des points forts de la version app pour être encore plus universelle. Et surtout, se passer définitivement du smartphone.

Parmi les informations qui avaient fuité et que nous n’avons pas encore pu constater, il y a l’arrivée possible des appels vidéo, des notes vocales ou encore de la prise en charge de l’écriture manuscrite et l’édition d’images (entourer un élément, ajouter du texte, etc.).

