Apple : son premier appareil pliable ne serait pas un iPhone

Apple travaille sans doute sur un iPhone pliable, mais la marque ne le lancerait pas tout de suite. Avant cela, on devrait voir un iPad pliant qui arriverait dès 2024, ce qui permettrait à la marque de tester ce type d'écran et de renouveler sa gamme de tablettes.

On sait depuis plusieurs mois qu’Apple travaille sur les écrans pliables pour ses iPhone via des brevets ou des prototypes d’écran. et les rumeurs sont régulières depuis plusieurs années. Selon un rapport du cabinet d’analystes CCS Insight, Apple ne sortirait pas d’abord un iPhone pliant, mais un iPad pliable, et ce, dès 2024. L’organisme en profite pour publier un rapport annuel de prédictions et répondre à quelques questions auprès de CNBC.

Un iPhone pliable arrivera, mais pas tout de suite

Ben Wood, chef de la recherche chez CCS Insight indique que « pour l’instant, cela n’a pas de sens pour Apple de faire un iPhone pliable ». Selon son cabinet, un téléphone de la marque à la pomme qui peut se plier, c’est un risque à prendre pour Apple. Il poursuit en disant qu’« il faudrait qu’il soit incroyablement cher pour ne pas cannibaliser les iPhone existants ».

Soulignons que l’iPhone 14 Pro Max est sorti quelques semaines auparavant à partir de 1479 euros et peut coûter jusqu’à 2 129 euros. Pour conserver l’attractivité de cette version Pro Max, Ben Wood pense que le premier iPhone pliable devrait être vendu à environ 2 500 dollars. D’autant plus qu’Apple voudrait un écran flexible avec le moins de pliures ou de froissures pour son iPhone, ce qui devrait faire monter son prix.

Au-delà de la beauté d’un smartphone pliable, si Apple travaille sur un tel iPhone, c’est aussi parce que le fabricant « n’a pas d’autre choix que de réagir parce que la tendance aux appareils pliables prend de l’ampleur ». On le voit avec les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 de Samsung qui sont sortis récemment ou encore le Pixel Notepad de Google qui se fait attendre. Les dernières analyses et rumeurs parlent d’une sortie pas avant 2025 pour cet iPhone particulier.

Un iPad pliant dès 2024 pour commencer

Mais si Apple n’a pas le choix, créer un iPhone pliable est aussi un risque. Si ce modèle rencontre des problèmes techniques par rapport à son écran, cela pourrait entraîner un déferlement de critiques contre la firme du Cupertino, ce dont la marque n’a pas besoin.

Apple réfléchirait donc à sortir un iPad pliable dès 2024 pour tester ses écrans flexibles. Cela permettrait au constructeur de tester la formule sans risquer de « gâcher » une génération d’iPhone et dans le même temps de redonner un nouveau souffle à sa gamme d’iPad.

