MateBook Fold : ultrafin, sans Windows, sans compromis, le PC tout tactile de Huawei impressionne

IL n’est plus si fréquent de voir des constructeurs innover sur le segment des PC portables. Déjà bien établi, ce dernier vit surtout au rythme des renouvellements annuel de processeur. Mais Huawei est bien décidé à bousculer ces habitudes.

Le Matebook Fold // Crédit : Huawei

Huawei a beau être persona non grata en Europe et aux États-Unis, cela ne l’empêche pas de produire des appareils innovants dans sa Chine natale. Lors d’une présentation qui a eu lieu le 19 mai dernier, le constructeur a dévoilé son MateBook Fold, un ordinateur au look et au positionnement résolument futuriste.

En plus d’être un des premiers PC de la marque à tourner sur un OS maison qui ne soit pas Windows ou une distribution Linux classique, c’est aussi un PC qui ne fait que peu de compromis sur sa fiche technique et son design note GSM Arena.

Caractéristiques techniques

Devancez vos concurrents avec les technologies NVIDIA® et OLED Emparez-vous de la victoire grâce à ce portable de gaming aussi puissant qu’un ordinateur fixe. Écran OLED PureSight, processeur Intel Core Ultra et carte graphique RTX 5070 : le Legion Pro 5i est conçu pour vous aider à atteindre toute la grandeur de l’Esport.

Sa caractéristique principale est sans nul doute de n’être en fait qu’un immense écran tactile de 18 pouces qui peut éventuellement se replier se transformer en PC « tout tactile » à la manière de l’Asus Zenbook 17 Fold OLED ou du Lenovo X1 Fold.

Mais là où Huawei fait mieux que la concurrence, c’est sur les mensurations de l’appareil. Déplié, il ne fait que 7,3 mm d’épaisseur (14,9 replié), soit à peine plus qu’un smartphone. Et pour ne rien gâcher, l’appareil ne pèse aussi que 1,1 kg.

L’appareil peut aussi s’utiliser entièrement déplié avec un clavier // Crédit : Huawei

Le reste de la fiche technique est comme suit :

Écran Oled 4:3 Définition de 3,296 x 2,472 px 1440 Hz 1600 nits de luminosité

32 Go de RAM

1 ou 2 To de stockage SSD

Batterie de 74,69 Wh

2 ports USB-C

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

Chargeur 140 Watts

Les plus attentifs et attentives auront remarqué que Huawei garde précieusement secret le processeur qui fait tourner tout ce beau monde. Un secret non négligeable qui ajoute une petite touche de mystère à ce PC déjà bien intrigant.

Prix et disponibilité

Malheureusement, si vous voulez mettre la main sur l’appareil, il vous faudra vous payer un billet d’avion pour Pékin, puisque l’appareil n’est pas annoncé comme étant disponible en Europe. Il vous faudra aussi ouvrir grand votre portefeuille, puisque le PC affiche un tarif de base de 24 000 yens, soit plus de 3000 €.

Pour aller plus loin

Comment Huawei prépare un monde sans Windows

Huawei a incontestablement produit ici une machine pour plaire aux technophiles. Reste à savoir si son système d’exploitation ne sera pas un frein à son succès. Huawei promet que 150 applications sont déjà disponibles sur HarmonyOS et que des milliers d’autres arrivent. Mais pour le moment, le système d’exploitation de l’entreprise reste encore un pari sur l’avenir.