Windows chez Huawei, c’est fini ? On peut s’attendre à 5 nouveaux PC sous Linux en 2025

Huawei pourrait lancer cinq laptops sous Linux en 2025.

Comme vous le savez, Huawei ne peut plus utiliser les services Google, ce qui a poussé le groupe chinois à développer HarmonyOS.

Selon plusieurs sources récentes, la marque préparerait cinq nouveaux ordinateurs portables sous Linux pour 2025. Oui, mais attention, rien n’est sûr à 100 %. Richard Yu, le patron de Huawei, avait laissé entendre que les PC sous Windows pourraient disparaître de leur catalogue.

D’après IT Home, Huawei n’aurait rien sorti côté laptops depuis plus de six mois. Mais là, surprise : un blogueur chinois explique ainsi que cinq nouveaux modèles sous Linux pourraient bientôt voir le jour.

Richard Yu avait déjà teasé en septembre dernier, lors d’une émission, que les PC Windows pourraient être sur la sellette, avec un futur tourné vers Hongmeng (HarmonyOS, leur système maison) ou, à en croire les rumeurs, Linux.

Et si Huawei jouait sur deux tableaux ? Imaginez : Linux en Chine, où ils peuvent pousser des alternatives locales sans trop de vagues, et Windows ailleurs, pour ne pas perdre leurs utilisateurs à l’international. Ce ne serait pas une première. En 2019, Huawei avait déjà sorti des laptops sous Deepin Linux, mais uniquement pour le marché chinois, pendant que le reste du monde gardait Windows. Alors, ces cinq nouveaux modèles 2025 sous Linux pourraient bien suivre le même chemin : une exclusivité chinoise, pendant que les autres pays resteraient sur du classique.

Si Huawei mise là-dessus, ce serait une façon de contourner un gros problème : les États-Unis. Depuis 2019, Huawei est sur la liste noire américaine, accusé sans preuves claires de risques pour la sécurité. Résultat ? Microsoft et d’autres entreprises américaines ont dû limiter leurs liens avec eux. Du coup, Linux pourrait être une porte de sortie pour ne plus dépendre de Windows.

