La renaissance de Huawei : HarmonyOS NeXT défie l’hégémonie d’Android et iOS

Fini les compromis, Huawei fait table rase du passé avec HarmonyOS NeXT. Un système d'exploitation conçu de A à Z pour s'affranchir totalement d'Android. Un OS maison qui pourrait bien bouleverser l'équilibre du marché mobile mondial.

Quand la vie vous donne des sanctions, faites-en un système d’exploitation révolutionnaire. C’est un peu la philosophie de Huawei avec HarmonyOS NeXT, son écosystème qui marque une rupture nette et définitive avec le monde Android.

Ce weekend, tous les yeux étaient rivés sur la Huawei Developer Conference (HDC), l’équivalent chinois de la WWDC d’Apple ou de la Google I/O. Pendant trois jours intenses, Huawei a dévoilé sa vision de l’avenir technologique, avec en vedette HarmonyOS NeXT. La conférence principale de près de quatre heures a été résumée par Edouard Marquez, dans son émission Dev Café. Vous trouverez aussi le replay intégral en fin d’article.

La fin d’une ère : HarmonyOS NeXT coupe les ponts avec Android

Fini les demi-mesures, HarmonyOS NeXT fait table rase du passé. Exit la compatibilité avec les applications Android (APK), place à un écosystème entièrement repensé. C’est un virage à 180 degrés que prend Huawei, démontrant sa volonté farouche d’indépendance technologique face aux géants américains.

Mais qu’est-ce qui se cache sous le capot de ce nouveau système ? HarmonyOS NeXT repose sur ce que Huawei appelle un « système d’exploitation distribué basé sur un micro-noyau ». En clair, il s’agit d’une architecture entièrement nouvelle, conçue pour offrir des performances supérieures tout en réduisant la consommation d’énergie. Huawei va même jusqu’à affirmer que son micro-noyau serait trois fois plus efficace que Linux. Une déclaration qui reste à vérifier, mais qui montre l’ambition du constructeur chinois.

HarmonyOS NeXT n’est pas qu’un simple OS pour smartphone. C’est une plateforme pensée pour unifier l’expérience utilisateur à travers une multitude d’appareils : montres connectées, tablettes, TV, PC et même voitures électriques. Huawei mise gros sur cet écosystème interconnecté.

Les chiffres sont impressionnants : 2,5 millions de développeurs, 4 millions de personnes formées, et déjà 900 millions de terminaux équipés d’HarmonyOS. Pour un écosystème lancé il y a seulement 5 ans, c’est un tour de force qui mérite d’être souligné.

Parallèlement à HarmonyOS NeXT, Huawei mise gros sur OpenHarmony, la version open source de son système d’exploitation. C’est l’équivalent chinois d’Android Open Source Project (AOSP), et son potentiel est loin d’être négligeable. Avec 7 800 contributeurs actifs, OpenHarmony rappelle la stratégie initiale de Google avec Android, mais dans un contexte géopolitique nettement plus tendu. En ouvrant son code, Huawei vise un double objectif : accélérer le développement de son écosystème et étendre son influence au-delà de ses propres produits. Le géant chinois a même annoncé le lancement d’OpenHarmony 5.0 Beta 1.

Les défis de l’indépendance

Malgré l’enthousiasme affiché par Huawei, HarmonyOS NeXT fait face à des défis de taille. Le premier, et non des moindres, est la rupture de compatibilité avec les applications Android. Avec seulement 1500 applications natives disponibles au lancement, Huawei devra convaincre les développeurs de porter leurs apps sur sa plateforme. Un défi de taille, surtout hors de Chine où l’écosystème Google reste dominant.

De plus, les affirmations de Huawei sur les performances supérieures de son OS restent à prouver. Meilleure efficacité, vitesse de connexion accrue, consommation d’énergie réduite… autant de promesses qui devront être vérifiées par des tests indépendants.

Pour se démarquer, Huawei mise également gros sur l’intelligence artificielle. HarmonyOS NeXT intègre des fonctionnalités avancées de génération de contenu et même un assistant conversationnel façon ChatGPT. Une manière pour le géant chinois de montrer qu’il peut rivaliser avec les dernières nouveautés d’Apple, OpenAI, Microsoft et Google.

Un avenir incertain mais prometteur

Comme vous le constatez, HarmonyOS NeXT représente un tournant majeur pour Huawei. C’est le fruit d’années de développement et d’investissements massifs en R&D. Mais le vrai test sera son adoption à l’international. Pour l’instant cantonné au marché chinois, HarmonyOS NeXT pourra-t-il séduire au-delà des frontières de l’Empire du Milieu ? Le succès de Huawei en Chine, où il grignote des parts de marché à Apple, est encourageant. Mais conquérir le reste du monde sans l’écosystème Google sera un tout autre défi.

Avec HarmonyOS NeXT, Huawei prouve sa capacité à rebondir face à l’adversité. Le géant chinois a transformé les sanctions américaines en opportunité d’innovation. Qu’on l’aime ou qu’on le craigne, Huawei est de retour dans la course, et cette fois, il joue selon ses propres règles.

