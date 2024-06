Huawei détrône Apple en Chine : HarmonyOS devient le deuxième système d’exploitation mobile

Les dernières données de Counterpoint Research révèlent une surprise de taille : HarmonyOS de Huawei a dépassé iOS d'Apple en Chine au premier trimestre 2024.

Le marché chinois des systèmes d’exploitation mobiles a connu un bouleversement important au premier trimestre 2024 : HarmonyOS de Huawei a dépassé iOS d’Apple pour la première fois.

Selon les dernières données publiées par l’organisme de recherche Counterpoint Research, la part de marché de HarmonyOS de Huawei en Chine est passée de 8 % au premier trimestre 2023 à 17 % au premier trimestre 2024, tandis que celle d’iOS a chuté de 20 % à 16 %.

Cette avancée majeure de Huawei sur le marché chinois est principalement due au lancement de smartphones 5G qui concurrencent directement Apple. En effet, la 5G est devenue un critère de choix important pour les consommateurs chinois, et Huawei a su tirer son épingle du jeu en proposant des smartphones 5G performants.

Mais ce n’est pas tout : à l’échelle mondiale, HarmonyOS de Huawei a également connu une croissance impressionnante. Selon les données de Counterpoint Research, la part de marché mondiale de HarmonyOS a doublé en un an, passant de 2 % à 4 %. Bien que cela reste encore loin derrière Android (77 %) et iOS (19 %), cette progression rapide de Huawei est un signe que l’entreprise est en train de devenir un acteur majeur sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles.

Prenons un peu de recul

Il convient toutefois de prendre ces chiffres avec un certain recul. Tout d’abord, il est important de noter que le marché chinois des smartphones est très différent de celui des autres pays.

En Chine, les consommateurs ont tendance à privilégier les marques locales, ce qui a certainement joué en faveur de Huawei. Ils n’ont pas la même dépendance à l’écosystème Google, puisque le Play Store n’existe pas en Chine. Chaque marque propose son propre écosystème d’apps, avec des stores alternatifs bien plus massifs. Il serait même plus juste de dire qu’il y a « des Android » en Chine.

De plus, la situation géopolitique entre la Chine et les États-Unis a également eu un impact sur le marché des smartphones en Chine, avec des conséquences négatives pour les entreprises américaines comme Apple.

Pour aller plus loin

Huawei va se prendre un énième tacle des États-Unis

Dans ce contexte, il sera intéressant de suivre l’évolution de HarmonyOS de Huawei dans les mois et les années à venir. L’entreprise chinoise a déjà démontré sa capacité à rebondir, mais elle devra également relever de nombreux défis pour s’imposer face à des concurrents bien établis comme Android et iOS.

En France, c’est plus délicat : Huawei ne peut pas proposer les services Google, sur son dernier Pura 70 Ultra, par exemple, ce qui est un sujet toujours aussi délicat. On a d’ailleurs testé de survivre sans Google, c’est possible avec quelques compromis.