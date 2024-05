Huawei va se prendre un énième tacle des États-Unis

Aux États-Unis, la FCC se prépare à prendre des mesures encore plus strictes contre Huawei pour s'assurer que la firme chinoise ne puisse pas influencer la certification des appareils lancés sur le marché américain.

Les sanctions américaines s’accumulent pour Huawei. Aux yeux des États-Unis, l’entreprise chinoise représente une menace pour la sécurité du pays. Washington accuse en effet le géant de la tech et des télécoms de mener des opérations d’espionnage pour le compte de Pékin. C’est dans ce contexte que la Commission fédérale des communications (FCC) se prépare à porter un nouveau coup contre la firme.

Des responsables de la FCC ont en effet expliqué à Reuters qu’ils prévoyaient à de nouvelles mesures anti-Huawei. Ainsi, l’agence s’apprête à voter une proposition de loi portée par les deux grands partis politiques (Démocrate et Républicain). Celle-ci vise à s’assurer que la certification des appareils électroniques sans fil pour le marché américain ne puisse pas être influencée par une entreprise inscrite sur liste noire. C’est le cas de Huawei, de ZTE et d’autres compagnies chinoises et étrangères.

De la sorte, Huawei serait définitivement et très officiellement interdit « de jouer un rôle dans le programme d’autorisations des équipements », expliquent les responsables de la FCC. Ces derniers se félicitent aussi d’une proposition de loi « fournissant à la FCC et à ses partenaires en matière de sécurité nationale les outils nécessaires pour protéger ce processus important ».

Un nouveau tacle contre Huawei

Cette mesure peut paraître anecdotique, mais elle ne l’est pas tant que ça. Huawei jouissait encore d’un statut de laboratoire accrédité dans le programme de certification des appareils sans fil. Or, la validité de cette accréditation touchait à sa fin et la FCC a rejeté la demande de prolongation émise par la firme. En embrassant la nouvelle proposition de loi, la FCC voudrait bloquer encore plus fermement Huawei en fermant la porte à double tour.

L’agence « doit s’assurer que notre programme d’autorisation des équipements et les personnes chargées de l’administrer peuvent relever le défi posé par les menaces persistantes et en constante évolution qui pèsent sur la sécurité et la chaîne d’approvisionnement », affirme Jessica Rosenworcel, présidente de la FCC, dans un communiqué.

Une longue histoire de sanctions

Pour rappel, Huawei n’est déjà plus autorisé de travailler avec l’immense majorité des entreprises américaines, dont Google, depuis 2019. Ses smartphones ont donc perdu l’accès au Play Store et à pléthore d’applications, tandis que les États-Unis ont imposé plusieurs restrictions importantes sur les chaînes d’approvisionnement de Huawei, même auprès de fournisseurs non étasuniens (mais utilisant des technologies américaines).

Malgré cela, la firme peut compter sur son marché domestique. En effet, en Chine, Huawei a retrouvé une très forte dynamique. À noter que les Huawei Pura 70 arrivent en France… mais sans services Google et sans 5G.