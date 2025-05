Huawei dévoile ses premiers PC sans Windows : une révolution logicielle pour le géant chinois

Pris dans une guerre commerciale sans fin avec les États-Unis, le géant des télécoms Huawei vient de dévoiler deux nouveaux PC qui n’utilisent pas Windows. Le début d’une nouvelle ère pour l’entreprise.

Le MateBook Fold // Crédit : Huawei

Le divorce est bel et bien prononcé entre Huawei et le reste de l’industrie. Grevé par les sanctions américaines qui courent depuis 2019, le constructeur continue d’innover en se passant des technologies américaines : le Matebook Fold et le MateBook Pro en sont deux preuves éclatantes.

Comme le remarque l’agence Reuters, le constructeur a dévoilé ces deux nouveaux PC avec en point d’orgue la présence d’HarmonyOS en lieu et place du bon vieux Windows.

Un écrin de qualité pour Harmony OS

Empêché de renouveler son contrat de licence avec Microsoft en mars dernier, Huawei s’est mis au turbin pour adapter le système d’exploitation qu’il utilisait déjà sur smartphone pour ses PC. Cela a permis à la marque de se défaire de toutes dépendances américaines pour la construction de ses nouvelles machines.

Et pour inaugurer ce nouveau système d’exploitation à destination des PC, le constructeur n’a pas fait dans la discrétion. Le premier ordinateur à utiliser l’OS est le Matebook Fold, un PC portable constitué intégralement d’un écran Oled pliable de 18 pouces. Il copie ainsi l’idée de l’Asus Zenbook 17 Fold ou du Thinkpad X Fold. L’ordinateur embarque 32 Go de RAM et 1 ou 2 To de stockage, affiche une définition de 3296 x 4272 px et ne pèse que 1,16 kg.

Le MateBook Pro // Crédit : Huawei

L’autre ordinateur présenté par Huawei a un format plus classique. Le MateBook Pro embarque un écran de 14,2 pouces, 24 ou 32 Go de RAM, une batterie de 70 Wh, un lecteur d’empreinte digitale et tout le reste des caractéristiques qui constitue un PC haut de gamme de nos jours (Bluetooth 5.2, USB-C, charge 140 Watts etc).

Un « nouveau choix » au delà de Windows et macOS

Mais la vraie nouveauté de ces PC est bien sûr Harmony OS. Nous sommes déjà revenus sur le fonctionnement de cet OS pour PC récemment, mais Huawei affirme désormais que 150 applications sont d’ores et déjà compatibles avec l’OS et que 2000 autres sont en chemin. Toujours d’après l’entreprise, 7,2 millions de développeurs et développeuses créent des applications pour Harmony OS.

Pour le moment, et peut-être pour un futur à moyen terme, la plupart de ces services sont des applications chinoises clairement destinées à conquérir le marché local. Cependant, le constructeur ne cache pas ses ambitions de croissance, puisque, durant l’évènement de lancement, Huawei a déclaré qu’Harmony OS « offre au monde un nouveau choix » au-delà de macOS et Windows.