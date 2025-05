Huawei a dévoilé son remplacement de Windows, sans aucune technologie américaine

Huawei lance son alternative à Windows. Le premier PC HarmonyOS fonctionne sans aucune technologie américaine.

Huawei franchit une étape majeure dans sa stratégie d’indépendance technologique avec l’annonce de son premier ordinateur sous HarmonyOS.

Présenté le 8 mai, cet appareil est un symbole pour Huawei : il symbolise l’indépendance de la marque qui doit s’émanciper des puces Intel et Qualcomm, mais aussi de l’OS Microsoft Windows.

Depuis 2019, Huawei fait face à de sévères restrictions imposées par les États-Unis, cela limite son accès aux technologies américaines, notamment Android de Google et Windows de Microsoft.

En réponse, l’entreprise a accéléré le développement de son propre système d’exploitation, HarmonyOS NeXT (connu sous le nom de Hongmeng en Chine), initialement pour ses smartphones, wearables et tablettes. Et désormais, c’est aussi un OS de PC.

Voici le nouvel OS de Huawei

Dès l’interface utilisateur, les PC HarmonyOS seront dotés d’un App Dock en bas de l’écran. Cela ressemble à tous les OS actuels, macOS, Windows ou une distribution GNU/Linux.

Ce hub permet aux utilisateurs d’accéder rapidement aux applications, fichiers et autres fonctionnalités importantes de l’ordinateur les plus fréquemment utilisés.

La liste des applications par défaut sur l’interface utilisateur du PC comprend les principales applications : Paramètres, Navigateur, Galerie, Mémo, Huawei App Store, Gestion des fichiers et ainsi de suite.

Huawei a également intégré un mode de super confidentialité aux PC HarmonyOS qui désactive des fonctionnalités comme l’appareil photo, le micro et la localisation en un seul clic pour éviter tout risque de confidentialité.

Les prochains PC HarmonyOS prendront en charge le partage de clavier et de souris, la collaboration multi-appareils, la continuité des applications et le partage Huawei. L’idée est simple : passer d’un smartphone à un PC doit être naturel.

Le système est construit autour d’un « bus logiciel distribué », architecture technique qui permet une communication fluide entre différents appareils Huawei.

Cet OS ne se contente pas de remplacer Windows comme système d’exploitation. Il propose une vision radicalement différente de l’informatique personnelle, avec des modes d’interaction multiples inspirés des smartphones : tactile, vocal et visuel, en plus du traditionnel clavier-souris.

Cette approche unifiée rappelle l’écosystème Apple, mais avec un accent particulier sur l’intégration entre mobile et desktop qui va au-delà de ce que proposent macOS et iOS. Elle représente une rupture nette avec le modèle de Windows, historiquement plus cloisonné entre les différents types d’appareils.

L’écosystème logiciel : le défi essentiel

Le talon d’Achille traditionnel des alternatives à Windows a toujours été la disponibilité des applications. Huawei semble avoir fait des progrès significatifs dans ce domaine, en s’appuyant fortement sur l’écosystème numérique chinois.

Pour les applications bureautiques, les utilisateurs peuvent accéder à WPS (alternative chinoise à Microsoft Office) et DingTalk (équivalent de Teams développé par Alibaba). Le secteur du divertissement est couvert par des applications nationales comme Tencent Video, QQ Music et CCTV Video. Même dans le domaine du jeu, des titres populaires en Chine comme « Three Kingdoms Kill » sont déjà disponibles.

Cette stratégie souligne une réalité géopolitique émergente : la bifurcation du monde numérique en deux sphères d’influence distinctes. D’un côté, l’écosystème occidental dominé par les géants américains, de l’autre, un univers technologique chinois de plus en plus autonome et complet.

Pour les utilisateurs chinois, ce nouvel OS pourrait représenter une alternative viable à Windows, avec un écosystème d’applications nationales répondant à leurs besoins quotidiens. Pour le marché international, cependant, l’absence de nombreuses applications occidentales populaires reste un obstacle important à l’adoption. Pour ça, Huawei préfère utiliser une distribution GNU/Linux, pour le moment.

On en saura bien plus le 19 mai, pour le moment, HarmonyOS a tout juste été dévoilé et nous savons encore très peu de choses sur ce système.