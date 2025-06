La ville de Lyon dit également adieu à Microsoft

Comme la Commission européenne, la ville de Lyon entame aussi une démarche pour se séparer de Microsoft. Adieu la suite Office, et bonjour les alternatives.

La suite Office est au centre de Microsoft 365 // Source : Microsoft

Depuis l’élection de Donald Trump et l’implication des géants de la tech dans la nouvelle politique américaine et sa guerre commerciale avec le reste du monde, l’Europe semble plus que jamais travailler son indépendance technologique.

On apprenait, par exemple, récemment que la Commission européenne réfléchissait à débrancher les services de Microsoft au profit d’un cloud bien français.

Cette fois, c’est la Ville de Lyon qui avance sur son propre projet en annonçant le remplacement progressif de Microsoft Office.

Quels sont les alternatives choisies par Lyon ?

On apprend ainsi sur le site officiel de la ville que Lyon va procéder à un « déploiement progressif de logiciels bureautiques libres, en remplacement de la suite Microsoft Office ».

Plus précisément, c’est OnylOffice qui a été retenu en alternative à la suite Office du géant américain. Cette solution originaire de Lettonie a gagné en force face à LibreOffice au fil des dernières années.

Ce n’est pas tout, la Ville de Lyon va également migrer ses systèmes vers GNU/Linux et PostgreSQL pour ce qui est du système et de la gestion de base de données. L’annonce ne précise pas la distribution qui a été retenue.