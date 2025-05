Mozilla dit adieu à Pocket : l’appli de lecture différée ferme après 17 ans

Mozilla s’apprête à fermer Pocket, l’application permettant aux internautes de sauvegarder des articles pour les lire plus tard. Heureusement, les utilisateurs ont encore du temps pour exporter leurs contenus.

Face à la multiplication de contenus à lire sur internet, l’application Pocket faisait office de bon rappel, permettant à des millions d’utilisateurs de sauvegarder des articles en les centralisant dans un espace dédié pour les lire plus tard. Rachetée par Mozilla en 2017, la fondation annonce mettre fin à l’application, évoquant la volonté de se concentrer sur des projets « plus adaptés aux habitudes » des internautes.

Un écosystème à l’arrêt

Loin d’être une simple application pour smartphones, Pocket s’est distinguée au fil des années par son écosystème complet. L’application permettait aux utilisateurs de retrouver leurs contenus que ce soit sur un PC, un smartphone ou une tablette, qu’ils soient sous Android ou iOS.

À compter du 22 mai 2025, il n’est plus possible de se créer un nouveau compte sur le service et à partir du 8 juillet 2025, l’application sera officiellement fermée. Elle entrera dans une nouvelle phase dédiée à l’exportation des contenus. Les utilisateurs auront alors jusqu’au 8 octobre 2025 pour réaliser cet export avant que leurs données ne soient complètement supprimées. Pour faciliter cet export, Mozilla annonce mettre en place un outil dédié sur son service.

Les abonnés au service Premium recevront quant à eux un remboursement au prorata du temps d’abonnement leur restant à compter du 8 juillet, date de fermeture de l’application. Une page d’internet qui se tourne.

