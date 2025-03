One UI 7 : Samsung dit adieu aux CAPTCHA pour ses utilisateurs Galaxy

Fini les casse-têtes virtuels pour prouver que vous n’êtes pas un robot ? Samsung semble avoir trouvé la solution avec One UI 7. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait bien révolutionner notre navigation sur le web.

Qui n’a jamais pesté devant un CAPTCHA récalcitrant ? Samsung vient de dévoiler une fonctionnalité révolutionnaire dans sa dernière mise à jour One UI 7, promettant de libérer ses utilisateurs de ces tests fastidieux censés distinguer les humains des robots.

Cette nouvelle option, baptisée « Vérification automatique », est intégrée au navigateur Samsung Internet. Elle permet non seulement de contourner les CAPTCHA, mais aussi d’empêcher les sites web de collecter des données personnelles lors du processus d’authentification.

Pour aller plus loin

Une innovation avec quelques limites

Bien que prometteuse, cette fonctionnalité présente certaines restrictions. Elle ne fonctionne que sur les sites web compatibles et uniquement via le navigateur Samsung Internet. De plus, elle est exclusivement disponible sur les appareils équipés de One UI 7. Seuls peu d’utilisateurs devraient donc en profiter au quotidien, Google Chrome restant le leader incontesté du secteur de la navigation Web.

Pour activer la « Vérification automatique », il suffit d’ouvrir Samsung Internet, d’accéder au menu, puis de se rendre dans les paramètres de confidentialité. Sous l’option « Anti-suivi intelligent », vous trouverez le bouton pour activer cette nouvelle fonction.

Avec une telle nouveauté, Samsung Internet se démarque ainsi de la concurrence en proposant des fonctionnalités uniques, comme le support des extensions ou la possibilité de déplacer la barre de navigation en bas de l’écran. Bien que l’efficacité de cette fonction reste à prouver sur le long terme, c’est un pas en avant significatif dans la simplification de notre vie numérique. Les utilisateurs de Galaxy équipés de One UI 7 pourront bientôt naviguer sans être interrompus par ces irritants défis visuels, tout en préservant leur vie privée. Reste à voir si cette innovation poussera d’autres fabricants à emboîter le pas à Samsung, ouvrant peut-être la voie à une ère sans CAPTCHA sur le web mobile.