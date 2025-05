Huawei pivote vers un autre OS que Windows pour ses PC à cause des restrictions américaines

Huawei écrit un nouveau chapitre de son histoire technologique. Forcé d’abandonner Windows pour ses futurs PC, le fabricant chinois dévoile une solution Linux pour l’international et prépare son propre système HarmonyOS pour le marché chinois.

Depuis l’embargo américain, Huawei a été repoussé dans ses retranchements sur le marché du smartphone, et les difficultés sont loin d’être terminées, y compris sur le marché du PC. Il faut dire que géant chinois est pris entre deux feux, dans une guerre économique que mènent la Chine et les Etats-Unis.

Les PC Huawei vont changer

Si vous ne le saviez pas, les PC de Huawei sont de bonnes machines. Des PC portables bien conçus et bien équipés, comme vous pouvez le constater avec le Matebook X Pro en 2024.

Huawei Matebook X Pro (2024)

Néanmoins, rien n’est simple pour Huawei. En mai 2024, il était déjà question que Huawei perde sa licence avec Intel, qui était permise grâce à un permis spécial. Force est de constater que Huawei peut toujours acheter des puces Intel en 2025. Du moins, pour le moment.

Côté logiciel, Huawei ne peut plus équiper ses nouveaux PC avec l’OS Windows. Huawei n’a pas attendu les restrictions américains, le géant chinois développe déjà HarmonyOS NeXT, sur plein d’appareils différents, et compte même s’émanciper d’Intel, AMD et Qualcomm en développant ses propres puces.

Linux pour l’Europe

En mai 2025, Huawei dévoile sa stratégie pour l’après-Windows sur ses ordinateurs portables. Et comme on pouvait s’y attendre, les restrictions américaines continuent de transformer le paysage technologique mondial. Huawei, déjà privé des services Google pour ses smartphones, fait désormais face à l’impossibilité de produire de nouveaux ordinateurs portables sous Windows.

La liste des entités du ministère du Commerce américain impose des contraintes sévères sur les licences Microsoft accordées au fabricant chinois.

Cette situation n’est pas sans rappeler l’expérience vécue côté mobile : si Huawei peut encore commercialiser ses PC Windows existants, la production de nouveaux modèles devient impossible sans licences désormais soumises à des restrictions strictes. Ces mesures s’appliquent mondialement et affectent directement la disponibilité des produits Huawei en Europe.

Richard Yu, dirigeant de la division grand public chez Huawei, avait anticipé cette situation dès septembre 2024 en annonçant que les PC actuels seraient les derniers sous Windows. L’alternative annoncée : développer leur propre écosystème logiciel.

La double stratégie : HarmonyOS et Linux

Face à cette contrainte, Huawei déploie une approche différenciée selon les marchés. En Chine, comme expliqué plus haut, la stratégie repose sur HarmonyOS NeXT, un système entièrement propriétaire avec son propre noyau natif, sans aucune trace d’Android ou Linux. Selon Zhang Ping’an, président de Huawei Consumer Cloud Service, « ce projet représente l’effort logiciel le plus ambitieux jamais entrepris par notre entreprise » avec un déploiement prévu cette année sur les PC vendus en Chine.

Pour les marchés internationaux, particulièrement l’Europe où HarmonyOS manque encore d’applications compatibles, Huawei a choisi une voie plus pragmatique : Linux. La preuve ? Le dernier lancement du Huawei Mate X Pro 14 et 16 est équipé d’une distribution Linux, équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7. On ne sait pas quelle distribution, néanmoins on peut déjà précommander une Mate X Pro avec Linux pré-installé.

Cette transition ne sera pas sans défis. Avec une part de marché d’environ 3,4 % en Europe pour Linux, Huawei doit convaincre les utilisateurs habitués à Windows d’adopter un environnement différent.

Les analystes du cabinet Canalys estiment que « sans une alternative logicielle convaincante, Huawei risque de revivre sur le marché des PC la même chute que celle observée sur les smartphones après la perte des services Google« .

L’avenir incertain des PC Huawei en Europe

L’adoption de Linux est une solution intéressant, mais soulève d’importantes questions sur sa viabilité commerciale en Europe. Le défi est double : proposer une expérience utilisateur suffisamment intuitive pour les non-initiés à Linux, tout en garantissant la compatibilité avec les logiciels essentiels.

Le succès de cette transition dépendra largement de l’interface utilisateur développée par Huawei pour rendre Linux accessible au grand public, ainsi que des partenariats logiciels pour compenser l’absence de l’écosystème Windows.

Cette situation intervient alors que Huawei retrouve une dynamique positive sur le marché des smartphones en Chine, avec une croissance de 41 % au premier trimestre 2025 d’après les données IDC. Paradoxalement, c’est l’innovation forcée suite aux sanctions qui a permis à l’entreprise de se différencier sur son marché domestique avec des puces ARM Kirin de sa branche HiSilicon