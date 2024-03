Un nouvel obstacle colossal se profile à l’horizon pour Huawei

Depuis plusieurs années, Huawei est au cœur de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. Malgré les restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis, Huawei a réussi à maintenir sa position sur le marché des ordinateurs portables grâce à un permis spécial. Cependant, cette situation pourrait bientôt prendre fin.

Huawei est pris dans la tourmente de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ont imposé de sévères restrictions à l’exportation pour freiner la montée technologique de la Chine. Mais étonnamment, on peut toujours se procurer des PC portables Huawei équipés d’une puce Intel et de Windows 11. Comment est-ce possible ?

Un permis spécial pour quelques élus

Tout a commencé avec l’histoire du ballon espion chinois abattu par les États-Unis, selon Reuters. Pour apaiser les tensions, les deux gouvernements ont cherché à détendre la situation. C’est alors qu’un permis spécial a été mis en place en 2020 par l’ancien président américain Donald Trump. Grâce à ce permis, quelques fournisseurs, dont Intel et Qualcomm, ont pu continuer à collaborer avec Huawei malgré les sanctions.

AMD, le grand perdant

AMD

s’est retrouvé dans une situation délicate. Selon le fabricant américain, la part des puces AMD dans les ordinateurs portables Huawei est passée de 47,1 % en 2020 à 9,3 % au premier semestre 2023. Pendant ce temps, la part des processeurs Intel est passée de 52,9 % à 90,7 %. Intel aurait ainsi généré des revenus supplémentaires de 512 millions de dollars.

L’année dernière, cette situation a également profité à Intel grâce à la part de marché croissante de Huawei sur le marché chinois, passant de 2,2 % en 2018 à 9,7 %.

La fin de la récré pour Intel ?

Toutefois, cette situation pourrait prochainement changer pour Intel. Le permis spécial est sur le point d’expirer cette année, et Intel ne peut plus compter sur une extension. Huawei semble déjà s’y préparer en équipant récemment ses ordinateurs portables en Chine d’un SoC ARM HiSilicon Kirin interne.