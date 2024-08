Huawei fait mieux qu’Android et iOS avec son nouvel OS maison

Après des années de veto commercial, Huawei fait son grand retour sur la scène technologique avec HarmonyOS Next. Ce système d’exploitation 100 % maison promet des performances bluffantes.

Souvenez-vous, il n’y a pas si longtemps, Huawei était dans le mal. Victime de sanctions américaines, le géant chinois se voyait privé d’Android et des services Google. Une situation qui aurait pu sonner le glas de ses ambitions sur le marché des smartphones. Mais c’était sans compter sur la ténacité des ingénieurs de la firme de Shenzhen (et de beaucoup d’argent). Aujourd’hui, Huawei revient plus fort que jamais avec HarmonyOS Next, un système d’exploitation 100 % maison qui n’a vraiment plus rien à voir avec Android. Et les premiers tests sont… surprenants !

La renaissance de Huawei : HarmonyOS NeXT défie l’hégémonie d’Android et iOS

Fini le temps où HarmonyOS n’était qu’une interface d’Android. Avec la dernière version, Huawei fait table rase du passé. Exit les composants issus du système de Google, place à un noyau entièrement développé en interne. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les ingénieurs chinois n’ont pas chômé. Selon les déclarations du président de la division logicielle de Huawei, le noyau d’HarmonyOS Next serait 10,7 % plus rapide que celui de Linux (sur lequel est basé Android). Une affirmation qui a de quoi faire hausser les sourcils, tant Android a été optimisé au fil des années.

Do you know what the smoothest OS is now? It's not iOS18, I think it's Huawei HarmonyOS NEXT. Although I haven't come into contact with the OS myself, I was surprised to see the video released by the beta tester. 24 apps were opened continuously without any lag or delay. Even iOS… pic.twitter.com/J2dv0NPULT — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 29, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Mais Huawei ne s’est pas contenté de belles paroles. Pour prouver la supériorité de son bébé, la firme a publié une vidéo montrant les performances d’HarmonyOS Next sur un Mate 60 Pro. Le test ? Ouvrir 24 applications à la suite, sans la moindre pause. Le résultat est bluffant : aucun ralentissement, aucune saccade, les apps s’ouvrent les unes après les autres dans un ballet parfaitement fluide. De quoi faire pâlir certains flagships sous Android…

Le défi des applications

Bon, on vous voit venir. « C’est bien beau tout ça, mais à quoi bon un système ultra-rapide s’il n’y a pas d’applications ? » Et vous avez raison de poser la question. C’est probablement le plus gros défi qui attend Huawei. Sans le support des APK Android, HarmonyOS Next repart de zéro côté écosystème applicatif.

En Chine, ce n’est pas vraiment un problème. Les développeurs locaux se sont déjà rués sur la plateforme, et l’AppGallery (le store maison de Huawei) propose déjà des milliers d’apps.

Mais quid du marché international ? C’est là que le bât blesse. Si Huawei veut un jour s’imposer hors de Chine avec HarmonyOS Next, il va falloir convaincre les développeurs occidentaux de porter leurs applications. Une tâche titanesque quand on sait la domination d’iOS et d’Android sur nos marchés. Mais ne sous-estimons pas Huawei : la firme a déjà prouvé qu’elle savait se réinventer face à l’adversité.