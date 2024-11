C’est la folie des forfaits 5G pour le Black Friday : les 200 Go sont à moins de 8 €/mois

Cdiscount mobile vient encore une fois de dégainer un forfait mobile 5G spécial Black Friday. Ce MVNO propose pas moins de 200 Go de données pour 7,99 euros par mois.

Et si vous profitiez du Black Friday pour enfin changer de forfait mobile (et arrêter de payer une fortune tous les mois pour quelques Go) ? Les meilleures offres du moment se trouvent sans aucun doute dans le catalogue des opérateurs virtuels, ou MVNO, qui proposent des offres généreuses en données à des prix mensuels très attractifs. Aujourd’hui, c’est Cdiscount mobile qui est à l’honneur avec son forfait 5G de 200 Go à moins de 8 euros par mois.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

200 Go de données 5G en France métropolitaine + 19 Go de 4G en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait 5G 200 Go de Cdiscount mobile est proposé à 7,99 euros par mois. La carte SIM triple découpe est quant à elle proposée à seulement 1 euro. Et évidemment, l’offre est sans engagement.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Cdiscount Mobile Cdiscount Mobile

300 Go 5G 9.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Une bonne enveloppe pour tout le mois

Ce forfait 5G de Cdiscount mobile devrait combler celles et ceux qui passent un temps considérable sur leur smartphone. Avec 200 Go de données, ils peuvent ainsi y regarder moult épisodes de série en streaming pour passer le temps dans les transports en commun, poster plein de vidéos sur les réseaux sociaux ou encore faire du partage de connexion avec de nombreux appareils autour d’eux, et ce, sans voir son enveloppe être totalement vidée dès le 5 du mois.

Outre ces 200 Go de data, les utilisateurs du forfait ont aussi droit, avec la 5G, à des débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur leur appareil, à condition que ce dernier soit compatible. Il faut aussi se trouver dans une zone couverte par le réseau 5G de Bouygues Télécom, automatiquement attribué dès la mise en marche du forfait, Cdiscount mobile étant un MVNO. Ça ne devrait pas être très difficile, puisque l’opérateur se place en troisième place, derrière Orange et SFR, concernant les sites 3,5 GHz, avec 6 765 sites à l’heure actuelle, d’après l’ARCEP.

Un réseau de qualité en 5G

Le forfait de Cdiscount mobile donne également droit à 19 Go de 4G à utiliser en Europe et dans les DOM. Notez toutefois que le débit sera réduit si vous épuisez la totalité de cette enveloppe de data avant la fin du mois. Et cela vaut aussi pour les 200 Go en France.

Avec cette offre, les communications (appels, SMS et MMS) sont évidemment illimitées depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Sans surprise, le côté « illimité » a ses limites, et quelques règles s’appliquent : vous ne devrez pas dépasser 3 heures par appel, et ne pas contacter plus de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM. Enfin, le forfait de Cdiscount mobile s’appuie, comme rappelé ci-dessus, sur les antennes du très bon réseau de Bouygues Télécom. En 4G, l’opérateur couvre plus de 99 % de la population et 95 % du territoire selon l’ARCEP.

À lire aussi :

Cdiscount Mobile: voici les forfaits 4G et 5G de cet opérateur

Si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 12.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 20 Go en Europe 15.99€ /mois -6€ Client Box Découvrir Free

Forfait Free 5G 350 Go Appels illimités 350 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Inclus 46 pays Découvrir Tous les forfaits 5G

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.