Notés 8/10, les vidéoprojecteurs Dangbei sont disponibles à partir de 269 € pour le Black Friday

Le spécialiste Dangbei anticipe le Black Friday et propose dès à présent ses meilleures références à prix cassé. Dès 269 euros, vous accédez à un modèle tout-en-un et prêt à l’emploi.

Autrefois onéreux, les vidéoprojecteurs sont de plus en plus abordables, surtout durant le Black Friday. Reconnue pour l’excellent rapport qualité-prix de ses appareils, la marque Dangbei affiche pour l’occasion et jusqu’au 2 décembre de belles remises sur ses modèles les plus récents :

Des modèles aussi bien transportables que capables d’afficher de grandes diagonales d’image en 4K.

Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) : un équipement tout-en-un projetant en 4K

Durant le Black Friday, les réductions ne sont pas limitées aux produits tech les plus anciens, bien au contraire. Dangbei le prouve avec son vidéoprojecteur DBOX02 (Mars Pro 2) officialisé en mai dernier et disponible jusqu’au 2 décembre à 1399 euros au lieu de 1829 euros. Il a été noté 8 sur 10 par la rédaction de Frandroid lors de son test.

Loin des modèles premium longs et contraignants à paramétrer, le DBOX02 (Mars Pro 2) se configure automatiquement et en temps réel pour garantir une qualité d’image optimale en toutes circonstances.

Le Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) promet une projection lumineuse, en 4K et sur 200 pouces maximum // Source : Dangbei

Le Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) projette d’ailleurs des vidéos jusqu’en 4K et même en 3D (incluant le format Blu-ray et d’autres) ou en HDR10+/HDR10, avec une diagonale pouvant atteindre 200 pouces. Particulièrement lumineux avec son système laser et ses 2450 lumens ISO, ce vidéoprojecteur convient aussi bien à un usage de jour que de nuit.

Pour le côté pratique, Dangbei a préinstallé sur le DBOX02 (Mars Pro 2) les inconditionnels de la sVOD comme Netflix, Prime Video, ou encore YouTube. Parfait pour lancer en un clic ses contenus préférés. La marque a aussi pensé aux gamers et offre sur son dernier-né la technologie MEMC, gage d’une faible latence et d’une fluidité exemplaire.

Mieux, il n’est pas nécessaire de le coupler avec une enceinte externe, ce modèle étant pourvu d’un double haut-parleur de 12 W certifié Dolby Audio et DTS:X.

Dangbei Atom : cet excellent projecteur nomade tombe à moins de 700 euros pour le Black Friday

Noté lui aussi 8/10 par Frandroid, le vidéoprojecteur Dangbei Atom est un bon compromis pour les utilisateurs à la recherche d’un appareil autant nomade que performant. Compact et léger puisqu’il ne pèse que 1,28 kg, ce modèle offre malgré tout une belle qualité d’image, automatiquement calibrée (luminosité, contraste, trapèzes) et pouvant atteindre 180 pouces en Full HD.

Voici le vidéoprojecteur phare de Dangbei pour les plus nomades : l’Atom // Source : Dangbei

Comme son homologue premium, le Dangbei Atom supporte aussi le HDR et la 3D. Et grâce à sa technologie DLP laser ainsi que sa luminosité de 1200 lumens ISO, « les couleurs sont vives, les noirs relativement profonds. On a le droit à une bonne précision et une belle netteté », comme le confirme le test de la Rédaction. De plus, le laser étant speckle, l’image reste agréable à regarder.

À ces atouts s’ajoute une fonctionnalité Chromecast intégrée permettant de diffuser des vidéos depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. Enfin, deux haut-parleurs de 5 W sont de la partie et rendent le Dangbei Atom encore plus pratique à utiliser en extérieur.

Pour le Black Friday et jusqu’au 2 décembre, ce picoprojecteur est disponible à seulement 699 euros au lieu de 999 euros, avec en cadeau son sac de voyage.

Dangbei N2 : un modèle pensé pour les petits appartements et accessible à prix plancher

Opter pour un vidéoprojecteur haut de gamme, c’est bien, mais encore, faut-il avoir suffisamment de recul à offrir pour en profiter pleinement. Afin de rendre accessible à tous la vidéoprojection, Dangbei a prévu le N2.

Adapté aux petits appartements, ce modèle requiert un recul d’à peine 1,3 mètre pour projeter une vidéo en Full HD avec une taille de 45 pouces. Et lorsque la décoration et l’ameublement empêchent la diffusion sur les murs, il est possible d’incliner le Dangbei N2 à 210° grâce à son support rotatif et de projeter l’image au plafond. Confort garanti.

Si le Dangbei N2 convient aux petits appartements, il ne fait aucun compromis sur la qualité et la praticité // Source : Dangbei

Efficace dans les espaces réduits, ce vidéoprojecteur se montre aussi performant dans un jardin, une grande terrasse ou une majestueuse pièce à vivre. Placé à 3,2 mètres du mur, le Dangbei N2 peut projeter des contenus avec une belle diagonale de 120 pouces.

En plus d’être polyvalent et peu encombrant, ce vidéoprojecteur tout-en-un et entièrement automatisé reprend la plupart des atouts de ses homologues haut de gamme : applications de sVOD comme Netflix préinstallées, fonction de cast depuis un autre appareil intégrée, deux haut-parleurs de 6 W chacun compatibles Dolby audio. Pourtant, le Dangbei N2 est disponible durant le Black Friday au prix contenu de 269 euros au lieu de 499 euros.