Duplex depuis San Francisco et Taipei, débrief Google I/O, test du Sony WH-1000XM6 : avec le streamer tech Lâm Hua, l’Unlock Talk de ce soir s’annonce grandiose

La 22e d’Unlock Talk sur Twitch s’annonce dense et passionnante. Aux côtés du streamer tech’ Lâm Hua, l’équipe Frandroid voyagera aux quatre coins de la planète lors d’un duplex depuis Taïwan et les États-Unis, à l’occasion du Computex et de la Google I/O. Le Galaxy S25 Edge, le Sony WH-1000XM6 et la première barre de son Marshall sont aussi au menu.

Source : Frandroid

L’élaboration d’une émission Twitch est faite de choix. Et pour cette 22e d’Unlock Talk, diffusée en direct sur notre chaîne Frandroidlive à partir de 17h, des choix forts et tranchés ont été faits eu égard à l’actualité ultra dense et forte des derniers jours. En résulte un programme passionnant comme on n’en a rarement eu.

Le streameur tech’ Lâm Hua à nos côtés

Déjà, faut-il savoir que Lâm Hua, streamer tech qu’on ne présente plus, sera à nos côtés 2h durant. Ensuite, préparez-vous à voyager aux quatre coins du monde : un premier duplex depuis Taipei (Taïwan) ouvrira le bal avec Nicolas Lellouche, en direct du Computex 2025 ; puis un second duplex nous propulsera cette fois-ci à San Francisco, avec Omar Belkaab présent sur place pour la Google I/O 2025.

Évidemment, la Google I/O qui a débuté cette semaine en Californie fera l’objet de moult débriefs et discussions durant 30 minutes. L’occasion de revenir sur les principales annonces du géant américain, qui souhaite visiblement bouleverser notre manière de naviguer sur le web. L’IA constituera naturellement la colonne vertébrale de ce segment.

Source : Frandroid

L’équipe Frandroid s’attardera aussi sur le Samsung Galaxy S25 Edge, que nous testons actuellement à la rédaction. Une belle opportunité de vous partager nos premiers retours et de revenir sur ce téléphone qui divise les foules. Toujours côté produit, notre spécialiste audio Sylvain Pichot se focalisera quant à lui sur l’excellent Sony WH-1000XM6 déjà testé par Frandroid, et la toute première barre de son Marshall.

Un casting aux petits oignons

Ce programme exaltant sera incarné par un casting aux petits oignons : Lâm Hua comme déjà cité, accompagné d’Arnaud Gelineau (responsable vidéo Frandroid), Geoffroy Husson (responsable wearables Frandroid) et Sylvain Pichot. Le tout animé et présenté par Grégoire Huvelin.

Informations pratiques :

Quoi : Unlock Talk #22 ;

Quand : mercredi 21 mai 2025 de 17h à 19h ;

Où : sur notre chaîne Twitch FrandroidLive ;

Casting : Lâm Hua, Arnaud Gelineau, Geoffroy Husson, Sylvain Pichot et Grégoire Huvelin.

Sujets : double duplex (Taipei et San Francisco) pour le Computex et la Google I/O, débrief Google I/O, nos premiers tests du Galaxy S25 Edge, le Sony WH-1000XM6 et la première barre de son Marshall

Le programme Twitch Frandroid de la semaine

Source : Frandroid