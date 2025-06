De la 4K QLED version 2025 façon Samsung en 55″ avec 200 € de moins sur la facture, c’est la bonne affaire des soldes d’été

Le téléviseur Samsung TQ55Q7F5 propose l’essentiel pour s’équiper en 2025 avec une image 4K bien calibrée, du QLED lumineux dans un format 55 pouces, Tizen embarqué avec les applis, du HDMI 2.1 pour les consoles… Le tout dans un format 55 pouces équilibré, sans se ruiner pour autant. Le prétexte des soldes d’été est bon pour Boulanger puisque le prix de ce TV passe de 799 euros à 599 euros.

On voit souvent passer des TV avec des fiches techniques à rallonge, mais qui peinent à convaincre une fois dans le salon. Ici, Samsung fait ce qu’il sait faire de mieux : une image propre, des contrastes maîtrisés grâce au QLED, et une interface fluide pilotée par Tizen OS. Nous sommes sur du milieu de gamme musclé, qui vise large : gaming occasionnel, films en streaming, TNT, applications… tout y passe. Les soldes d’été lui permettent même une perte de 200 euros chez Boulanger.

Les atouts de ce TV Samsung TQ55Q7F5

Une dalle QLED 4K HDR, lumineuse et contrastée

HDMI 2.1 et ALLM, pour brancher une console sans latence

Le système d’exploitation Tizen OS avec applis intégrées

Au lieu de 799 euros, le Samsung TQ55Q7F5 est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Boulanger.

Une image 4K QLED bien équilibrée

Ce Samsung affiche une diagonale de 138 cm, en QLED 4K (3840 x 2160 px) avec HDR et processeur Q4 AI pour optimiser la netteté, les couleurs et les contrastes en temps réel. Le rendu est vif, lumineux, parfait pour les soirées Netflix ou un match en direct. Même si la fréquence native est limitée à 50 Hz, l’upscaling et les traitements maison compensent sur les contenus HD ou SD.

Avec trois ports HDMI 2.1, cette TV est prête pour les consoles nouvelle génération : Xbox Series, PS5, Steam Deck docké… La compatibilité ALLM (Auto Low Latency Mode) déclenche automatiquement un mode jeu optimisé dès qu’un signal est détecté. Pas besoin d’aller chercher un TV à plus 1 500 euros pour se faire plaisir sur Rocket League ou FIFA, mais cela sera du gaming occasionnel sauf si vous n’avez pas besoin de 144 Hz.

Concernant l’audio, on reste sur du 20 W avec un traitement Q-Symphony 2.0 pour une meilleure spatialisation si vous avez une barre de son Samsung compatible. Pas de barre de son intégrée, mais la sortie HDMI ARC est là pour faire le lien proprement, avec ou sans Home Cinéma, et ainsi pourquoi pas ajouter le Dolby Atmos à votre système. Et évidemment, le Bluetooth permet de streamer le son vers un casque ou une enceinte, pratique pour ne pas réveiller toute la maison.

Une Smart TV vraiment complète

Samsung mise toujours sur son Tizen OS, très réactif, bourré d’applis utiles : Netflix, Prime, Disney+, mais aussi les apps des opérateurs (Free, Orange, Bouygues, SFR), directement intégrées. Plus besoin de box, tout est géré depuis l’interface. Ajoutez à ça l’assistant Bixby intégré et la compatibilité Alexa, et vous pilotez la TV à la voix ou à la télécommande. Simple, rapide, efficace.

Wi-Fi, Bluetooth, port Ethernet, tuner TNT, câble et satellite HD… La partie connectivité est ultra-complète. La TV est compatible VESA 200 x 200 mm pour l’accrocher facilement au mur. La télécommande reste sobre, sans pavé numérique, mais fait le servira parfaitement. Le seul truc qui manque ? Peut-être un peu plus de puissance sonore, mais pour ça, une petite barre de son suffira.

Afin de comparer le Samsung TQ55Q7F5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV QLED du moment.

