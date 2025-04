Google Messages adopte des fonctionnalités de WhatsApp pour ses groupes

Petit à petit, Google construit avec son application Messages une vraie alternative à WhatsApp, iMessage ou Signal. C’est encore plus vrai avec l’arrivée prochaine des liens d’invitations aux conversations.

Google est bien décidé à faire de son application Messages plus qu’un bête service pour échanger des SMS. Avec l’implémentation du protocole RCS, le géant de la recherche se permet d’introduire des nouvelles fonctionnalités toutes les semaines ou presque, et la prochaine risque de simplifier la vie de celles et ceux qui sont accros aux conversations de groupe.

Comme l’a découvert Android Authority, la création de lien pour inviter des gens à des groupes de discussion privés va bientôt faire son arrivée sur Google Messages.

Un contrôle très granulaire

Déjà disponible sur la plupart des applications de messagerie instantanée (et même sur des services comme Slack ou Discord), l’invitation via une URL est un moyen simple et efficace de permettre à des personnes aux 4 coins du monde de se retrouver sur une chaîne de discussions communes. Pas besoin d’un numéro de téléphone ou d’avoir une personne enregistrée dans ses contacts, un clic et c’est bon.

D’après les informations déterrées par Android Authority dans le code de l’application, les liens pourront être à usage unique ou public pour inviter qui que ce soit à un groupe de conversations. Pour éviter les abus, ces derniers expireront au bout de 30 jours et il sera possible de les faire sauter manuellement.

Enfin, histoire de réellement simplifier la vie des utilisateurs et utilisatrices, il sera aussi possible de générer un QR code jouant le rôle d’invitation officielle pour convier facilement des gens autour de soi à un groupe de conversation.

On ne sait pas encore quand ces nouveautés arriveront dans Google Messages. Pour le moment, aucune de ces fonctionnalités n’est encore utilisable, mais sans doute qu’il n’y a plus longtemps à attendre si tout le code est déjà présent dans l’application.

Lentement mais sûrement, Google Messages continue sa mue de simple application de SMS à véritable application de messagerie instantanée, le tout en utilisant un protocole standardisé et (majoritairement) ouvert.

Reste à voir si la firme arrivera à convaincre les acharnées de WhatsApp, Signal et autre à basculer sur ses services. Avoir toutes les fonctionnalités modernes est une chose, mais avoir les utilisateurs et utilisatrices pour en profiter en est une autre.

