Discord : les pubs arrivent aussi sur smartphones et c’est « une évolution naturelle »

Toujours dans le thème du jeu vidéo, les publicités que nous pourrons voir sur l’application Discord prendront la forme de quêtes (en jeu ou en vidéo), exactement de la même manière que sur la version PC et web de la messagerie.

C’était évident. Depuis les rumeurs d’une entrée en bourse de Discord, difficile d’imaginer un avenir où l’application mobile aurait été épargnée par la publicité. Mais c’est aussi le jeu du capitalisme : pour continuer à (sur)vivre, Discord se doit d’engranger plus d’argent et ça n’est malheureusement pas l’abonnement facultatif qui va remplir à lui seul cette mission. Peter Sellis, chef de produit chez Discord, explique à The Verge que ce changement doit êter vu comme une évolution naturelle :

L’extension de notre plateforme publicitaire au mobile est une évolution naturelle et évidente de notre stratégie. Notre mission est de créer la plateforme publicitaire la plus authentique et la plus centrée sur les joueurs. Cette extension permettra aux marques partenaires d’accéder à l’audience mobile multiplateforme et très engagée de Discord, et créera de nouvelles opportunités pour les entreprises de se connecter à notre communauté de manière significative et performante.