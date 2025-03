Bonne ou mauvaise nouvelle ? Discord s’apprêterait à bouleverser son avenir financier

La messagerie préférée des joueurs semble vouloir passer au niveau suivant. En effet, Discord serait en pourparlers avec des banquiers pour rejoindre les géants du secteur de la tech sur les marchés boursiers.

Discord est devenu un moyen de communication incontournable pour les joueurs // Source : Mariia Shalabaieva via Unsplash

Il y a un peu plus d’un an, le Sénat américain confrontait les patrons des réseaux sociaux les plus populaires au monde sur le sujet de la protection des mineurs. Ainsi, aux côtés de Mark Zuckerberg (Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp), ont été auditionnés Linda Yaccarino (X.com), Shou Zi Chew (TikTok) ou encore Evan Spiegel (Snapchat). Des figures désormais familières puisqu’elles font régulièrement les gros titres.

Mais tout à gauche du pupitre, c’est un personnage moins médiatisé qui a dû prêter serment devant les sénateurs : Jason Citron. Ce dernier est pourtant le cofondateur d’une messagerie instantanée populaire, Discord, qui rassemble chaque mois près de 200 millions d’utilisateurs, majoritairement des joueurs.

Un succès qui se traduit par la valorisation de l’entreprise américaine, estimée à hauteur de 15 milliards de dollars en 2021 selon le New York Times. Toutefois, cette estimation pourrait considérablement évoluer dans les années à venir.

En effet, selon le média américain, Discord pourrait bientôt tenter une introduction en bourse. D’après des sources proches du dossier, la firme de Jason Citron travaillerait actuellement sur cette éventualité avec des banques d’investissement. Et bien que le sujet soit sur la table depuis plusieurs mois, les discussions en seraient encore au stade « exploratoire ».

Il est encore difficile de mesurer l’impact qu’aura une telle introduction sur le service de messagerie ; Discord n’a d’ailleurs pas souhaité s’étendre sur ce sujet, que l’entreprise qualifie pour le moment de « rumeurs » et de « spéculations », toujours selon le New York Times. « Notre objectif reste d’offrir la meilleure expérience possible à nos utilisateurs et de bâtir une entreprise solide et durable », a tout de même commenté un de ses porte-paroles ce mercredi.

Une application appréciée des joueurs, et pas seulement

Alors que l’entreprise américaine était valorisée à hauteur de 2 milliards de dollars en 2018, ce sont la pandémie de COVID-19 et les confinements successifs qui ont fait exploser cette valorisation, au même titre que d’autres services comme Zoom. Malgré cela, les revenus de Discord proviennent principalement de ses forfaits Nitro, permettant aux utilisateurs de débloquer certaines fonctionnalités cosmétiques et un chat vocal et vidéo de meilleure qualité.

Lancé en 2015 sur ordinateurs et smartphones, Discord est aussi désormais présent sur consoles. Le service est devenu incontournable et ambitionne de s’affranchir des frontières du gaming pour s’adresser aux influenceurs, artistes et autres médias, qui l’utilisent pour fédérer leur communauté en lieu et place des traditionnels forums. À l’image de notre salon de discussion, où vous êtes nombreux à échanger entre vous et avec nous.

L’application ne génère pour l’instant pas de revenus publicitaires, bien que cette piste ait déjà été évoquée. Ses développeurs se concentrent pour le moment sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités, dont les conversations chiffrées depuis l’année dernière, et ne cessent d’améliorer l’intégration du service sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Il faut espérer que le calendrier de développement restera du même acabit dans les mois et années à venir. Et qu’une introduction en bourse, si elle survient dans un contexte financier incertain depuis le changement d’administration aux États-Unis, ne viendra pas trop bouleverser nos habitudes sur cette application qui fait de plus en plus partie de notre quotidien.

Après tout, une légende du milieu, TeamSpeak, compte bien revenir en force, et rien n’indique que les joueurs ne reprendraient pas leurs anciennes habitudes si Discord venait à prendre une direction « défavorable ».