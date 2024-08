Ces nouvelles fonctionnalités Discord améliorent l’expérience de jeu sur Xbox

Discord offre de nouvelles fonctionnalités sur Xbox à ses joueurs. Vous pourrez désormais passer des appels ou encore voir les parties de vos amis

Le chat vocal Discord est désormais disponible sur nos Xbox // Source : Microsoft

Après être arrivée sur Xbox en 2022, l’application Discord continue de s’améliorer et va désormais vous permettre de parler en vocal avec vos amis directement depuis l’application tout en montrant vos meilleures parties.

Une liste d’amis étendus

On apprenait en 2022 que Discord et Xbox travaillaient ensemble pour rendre possible la communication vocale sans avoir à utiliser votre smartphone à côté. C’est aujourd’hui chose faite. Votre liste d’amis Xbox inclus dorénavant vos amis Discord.

L’application vous montrera vos amis en jeu ou en chat et vous proposera de les rejoindre dans un canal vocal avec plusieurs personnes tout comme appeler directement une seule personne.

Ce n’est pas la seule mise à jour à venir pour l’application. Discord vous permet également de retrouver l’activité de vos amis dans un onglet « Happening Now ».

Montrer vos exploits en temps réel

Ce nouvel onglet vous permettra de voir lorsque vos amis diffuseront leurs jeux en streaming vocal et vous pourrez les regarder directement depuis votre console, que ce soit une Xbox Series X|S ou une Xbox One. Discord précise que cela concerne aussi bien du jeu vidéo qu’un simple partage d’écran. S’il était déjà possible de voir les parties de vos amis, vous pourrez maintenant interagir vocalement avec eux.

Il suffira de vous rendre sur votre liste d’amis, une notification vous indiquera qui est en streaming. Vous pourrez alors sélectionner leur profil et cliquer sur « Regarder le flux ». Leur écran s’affichera alors en plein écran.

On apprend sur le site officiel de Discord que l’application Ces fonctionnalités sont actuellement déployées auprès des membres du programme Xbox Insiders. Pour le moment aucunes dates de sorties pour les autres membres n’a été communiqué, en espérant que cela arrive au plus vite.

