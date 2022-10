Utiliser Discord sur Xbox s’apprête à devenir bien plus simple grâce à ce simple ajout

À bas bruit, Microsoft peaufine les fonctionnalités offertes par Discord sur ses Xbox. Il sera ainsi bientôt possible de se connecter aux chats vocaux directement sur la console, sans passer par l'application Discord pour smartphones.

Un peu plus d’un mois après le lancement à grande échelle de Discord et ses échanges vocaux sur Xbox, Microsoft rabote les dernières aspérités de ce portage. On apprend de The Verge que la firme est actuellement en train de tester auprès des membres du programmes Insider une nouveauté permettant de se connecter aux chats vocaux directement sur Xbox. Jusqu’à présent, il était nécessaire de se munir d’un smartphone et de lancer l’application Discord pour le faire.

La chose se fait désormais beaucoup plus facilement. Plus besoin de faire des aller-retours entre son mobile et l’interface Discord sur Xbox, tout passe par le Xbox Guide, depuis l’encart Discord visible dans l’onglet « Groupes et Conversations ». La liste des serveurs s’affiche alors directement sur votre console, avec toutes les options habituelles pour rejoindre un chat, passer en sourdine ou encore activer la suppression de bruit.

Discord sur Xbox devient plus agréable et agile

Comme le précise The Verge, la possibilité de participer à des échanges textuels sur Discord, à partir de votre Xbox, reste par contre impossible. Lancer un appel Discord direct à un ami est toujours exclu aussi. Il faut obligatoirement passer par un serveur et il faudra en plus passer par votre smartphone pour cela, tout du moins dans l’immédiat. On ignore si Microsoft comblera cette lacune par la suite ou non.

Discord on Xbox is getting way better. You won't need to use your phone soon, so you can connect to calls in Discord servers directly from the Xbox dashboard 🙏 details here: https://t.co/VXaBj2zD1l pic.twitter.com/nerSy1zX80 — Tom Warren (@tomwarren) October 19, 2022

Comme évoqué plus haut, l’accès au serveurs Discord directement depuis la Xbox reste pour l’instant réservé aux membres du programme Insider. Si vous souhaitez l’essayer dès à présent, il faut vous inscrire au programme et passer sur les canaux Alpha et Skip-Ahead Alpha afin d’y avoir accès. Bien entendu, il faut aussi avoir lié votre compte Discord à votre Xbox.

Le déploiement à grande échelle de cette nouveauté devrait quant à lui intervenir dans les prochaines semaines, sans plus de précisions à ce stade.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.