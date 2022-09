Discord débarque sur nos Xbox avec ses échanges vocaux

Gazouiller sur Discord peut maintenant se faire, aussi, sur Xbox. Microsoft a en effet annoncé que le chat vocal Discord était désormais pris en charge nativement par ses Xbox Series X|S, mais aussi sur les Xbox One.

Discord étend ses ailes sur Xbox. Dans l’optique de faciliter les échanges des joueurs entre eux, Microsoft a annoncé que le chat vocal Discord est désormais pleinement disponible sur ses Xbox Series X|S ainsi que sur les Xbox One. Annoncée en juillet dernier, cette nouveauté va permettre aux joueurs d’échanger vocalement à deux ou en groupe. Elle avait fait l’objet de tests à plus petite échelle depuis quelques semaines auprès des membres du programme Xbox Insiders.

L’apparition du chat vocal Discord sur Xbox est importante, car il devrait faciliter les échanges lors de parties mêlant joueurs Xbox et PC. Une nouveauté intéressante y compris dans la stratégie de rapprochement PC/Xbox entreprise depuis plusieurs années maintenant par Microsoft.

Discord déboule sur nos Xbox

Comme le précise Microsoft, utiliser des canaux vocaux ou passer des appels de groupe peut donc se faire directement depuis votre console. Il est également possible de voir qui est présent dans l’appel et qui est en train de parler grâce à un overlay activable. Et bien sûr, il est aussi possible de régler le son individuellement pour chaque interlocuteur. Microsoft indique enfin qu’on peut, au besoin, basculer facilement du chat vocal Discord au chat de groupe Xbox.

Attention par contre, la configuration initiale de Discord pour Xbox implique de lier votre compte Discord à votre Xbox, et ce même si vos comptes avaient déjà été liés par le passé. La chose se fait en passant par l’application mobile Discord. Toutes les informations nécessaires sont accessibles à cette adresse.

Reste maintenant à savoir quand Discord arrivera sur PlayStation. À défaut d’annonce officielle de la part de Sony, il faut se contenter d’informations éparses qui, heureusement, sont encourageantes. En l’état, le chat vocal de Discord arriverait sur PS5 « dans les prochains mois », vraisemblablement en début d’année 2023 si l’on en croit certaines rumeurs. Encore un peu de patience, donc.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.